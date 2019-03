Preziosa vittoria esterna per l’Autovittani sul campo di Cologno

Vercurago battuta in casa, coach Monti punta il dito contro gli arbitri

COLOGNO AL SERIO – Al termine di una partita non bella, l’Autovittani Pescate ottiene una fondamentale vittoria contro il Basket Cologno al serio, rilanciandosi a un passo dalla quota salvezza, distante una sola vittoria.

L’inizio di gara tra Cologno e Pescate è in sostanziale equilibrio. La squadra dell’esperto Max Francioni chiude i primi venti minuti di gioco con tre punti di margine, andando al riposo lungo sul punteggio di 33-30.

Nella ripresa ci si aspetterebbe una reazione pescatese, invece è Cologno che prova la fuga, approfittando della siccità offensiva degli ospiti. Pescate tocca anche il meno quattordici e coach Luca Lorenzon decide di giocarsi il tutto per tutto con un quintetto con cinque piccoli, con Lorenzo Mencarelli e Simone Gatti da lunghi atipici. La mossa premia, visto che l’Autovittani riesce a ribaltare il match e chiudere con una vittoria col punteggio di 59-70.

“La partita tecnicamente non è stata certo bella – dichiara coach Lorenzon – ma sono soddisfatto della reazione della mia squadra. Ora abbiamo due vittorie su due contro Cologno, un vantaggio enorme in caso di arrivo in volata”

BASKET COLOGNO AL SERIO – AUTOVITTANO PESCATE 59-70

PARZIALI:20-17, 33-30, 46-42, 59-70

COLOGNO AL SERIO: Perego 2, Moro 0, Motta n.e., Chies 11, Del carro 4, Vallotta 2, Tronini 4, Francioni 10, Santinelli 3, Merisio 3, Benaglia 16, Coter 4. All. Carioli

PESCATE:Mazzieri A. 9, Butta, Monte 17, Radaelli, Puglisi 5, Mencarelli 5, Gatti 12, Rotta 16, Nasatti 2, Longhi 4, Ghislanzoni, Maver. All. Lorenzon

VERCURAGO – Terzo stop consecutivo per la Medinmove Vercurago di coach Michele Monti. La formazione lariana crolla nel secondo tempo e subisce una severa lezione da parte della Pol. La Torre Basket.

I giovani coguari iniziano bene la gara, finendo il primo quarto avanti di misura (16-14), ma già a partire dal secondo quarto Torre Boldone inizia a fare l’andatura e chiude il primo tempo in vantaggio (31-36).

Nella ripresa la partita si innervosisce subito. Qualche fischio “poco casalingo” fa infuriare coach Monti, espulso al 23′ minuto. Da quel momento in poi ci sono stati solo gli ospiti in campo. Con un tremendo parziale di venti punti consecutivi la Pol. La Torre chiude la gara, vincendo col punteggio di 49-75.

“Non c’è troppo da commentare, se non una semplice cosa: vorrei non più vedere certi scempi su un campo di pallacanestro – dichiara un furibondo coach Monti a fine gara – la coppia Valagussa-Basile a metà gara ha deciso che i miei ragazzi non potevano più giocare ad armi pari contro gli avversari, ed è stata chirurgica nel generare nervosismo in una gara in cui la correttezza la stava facendo da padrona. Non deve passare per alibi, ma ai ragazzi poi devo giustificarle io le cose.”

MEDINMOVE VERCURAGO – POL. LA TORRE BASKET 49-75

PARZIALI:16-14, 26-31, 37-53, 49-75

VERCURAGO: Ratti 13, Marchesi 3, Colosimo 12, Lomasto 2, Combi 4, Todeschini 7, Allevi 8, Colombo, Comi, Bianchi. All. Monti

TORRE BOLDONE: Testa 2, Santinelli 9, Zambelli 2, Capponi, Cortinovis 6, Castelletti 12, Bossi 4, Valle, Benadduce 20, Ghisleni 4, Savi 5, Locatelli 11. All. Allanda