Basket SerieD. Vercurago e Pescate, doppio ko.

La Caluschese passa al PalaNovella

L’Autovittani perde dopo un tempo supplementare

VERCURAGO – Giornata storta per la Medinmove Vercurago, sconfitta al PalaNovella da una coriacea Pol. Caluschese.

I padroni di casa partono col freno a mano tirato e si rimettono in partita con due triple di Matteo Cazzaniga (22-19). Nel secondo quarto però è la Caluschese a fare la partita, complice un attacco completamente sfasato dei padroni di casa. Vercurago segna solo quattro punti e va al riposo lungo sul punteggio di 26-35.

Nella ripresa coach Motta prova con la zona 2-3 e la mossa funziona. I coguari non sorpassano, ma si trovano più volte a un paio di possessi di distanza (46-49). I bergamaschi però iniziano il quarto quarto con due triple e scappano via, approfittando di un arbitraggio non certo casalingo, coi coguari fermi a soli quattro liberi tirati in quaranta minuti di gioco (57-71).

“Abbiamo tirato con percentuali disastrose, anche per un metro arbitrale spesso incomprensibile. Ventitre palle perse sono troppe, dobbiamo migliorare la gestione della sfera” ha dichiarato coach Gianluca Motta a fine gara.

MEDINMOVE VERCURAGO – POL. CALUSCHESE

PARZIALI: 22-19, 26-35, 46-49

VERCURAGO: Pozzi 10, Ghirlandi 6, Combi 3, Monte 15, Colosimo 3, Cazzaniga 16, Lomasto 4, Redaelli, Marchesi, Carota, Perillo, Recalcati. All. Motta

CESANA BRIANZA – Esiziale sconfitta per l’Autovittani Pescate contro il Basket Tavernerio. I lecchesi perdono ai supplementari e vengono raggiunti in classifica dai comaschi.

Pescate si presenta “ai minimi termini” – out Puglisi, Rotta e Ghislanzoni – e coach Iesu deve compensare con diversi imberbi delle giovanili. Nonostante l’inesperienza, l’Autovittani resta in partita per tutti e quaranta i minuti (76-76).

Nel supplementare la squadra lecchese parte con un canestro da tre punti e poi si spegne alla distanza, perdendo col punteggio di 80-89.

Inutili i venti punti di Omar Longhi.

“Abbiamo pagato caro la mancanza d’esperienza – dichiara coach Jesu – sono contento comunque di aver potuto dar spazio ai nostri giovani.”

AUTOVITTANI PESCATE – BASKET TAVERNERIO 80-89 d.t.s

PARZIALI: 29-21, 37-41, 52-57, 76-76

PESCATE: Mazzieri 18, Motta, Forgetta, Dokka 5, Santoro 13, Colombo 8, Paganoni, Nasatti 14, Invernizzi, Longhi 20, Polvara 2, Porcaro. All. Iesu