Basket x Fun. Mandello ko, Calolzio in finale

I lariani resistono tre quarti contro Rovello

Calolziesi, solita inespugnabile difesa

ROVELLO PORRO – Al torneo Basket X Fun di Rovello Porro, giunto alla nona edizione, esiti opposti per le formazioni lecchesi: Mandello ha perso la prima semifinale contro i padroni di casa, Calolzio ha vinto la seconda contro Villasanta. Domenica 15 la finale non vedrà il tanto desiderato “derby lecchese”.

Ieri, alle ore 19.30, sono scesi in campo i ragazzi della Tecnoadda Mandello, alla prima vera uscita stagionale. La sfida contro l’Atena Rovello(CGold) è stata in equilibrio per tre quarti. I comaschi hanno chiuso la partita con un parziale di 26-10 nell’ultima frazione, vincendo col punteggio di 73-47.

“Abbiamo lavorato duro in settimana, quindi eravamo un po’ imballati – dichiara coach Marco Pozzi – sicuramente c’è molto lavoro da fare, ma difensivamente abbiamo fatto un discreto lavoro.”

Nell’altra semifinale l’Enginux Calolzio ha stritolato i rivali di Villasanta (Csilver) con la solita difesa inespugnabile. La squadra di coach Angelo Mazzoleni ha concesso poco più di trenta punti ai rivali, chiudendo il match con un perentorio 55-33.

La finale del torneo sarà domenica 15 settembre alle ore 20.00. Alle 18.00 la “finalina” per il terzo/quarto posto.