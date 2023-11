Calcio Eccellenza. Doppia caduta per le squadre lecchesi

Il Calolziocorte sconfitto 4-1 dalla Sorinese

La Brianza Olginatese perde di misura contro la Leon

OLGINATE/CALOLZIO – Il campionato d’Eccellenza 2023/24 non sta regalando troppe gioie alle squadre lecchesi impegnate, infatti Calolziocorte e Brianza Olginatese sono rispettivamente ultima e penultima in classifica. Nella 9^ giornata di gare, gli amaranto di Daniele Perego subiscono la terza sconfitta consecutiva contro la Sorinese. Mentre, i bianconeri di Mazzoleni interrompono la striscia di tre risultati utili consecutivi cadendo sul campo della Leon.

Il direttore generale della Brianza Olginatese, Fabio Galbusera, commenta il risultato: “Nonostante il punteggio abbiamo giocato la nostra miglior partita da inizio stagione, loro hanno fatto un’unica azione in cui sono andati a rete con una bella imbucata nella nostra difesa”.

“Noi abbiamo creato tanto e giocato bene purtroppo non abbiamo finalizzato davanti ma è un problema che ci portiamo avanti da inizio stagione. Malgrado la sconfitta sono comunque soddisfatto per l’ottima prestazione e rimango fiducioso per il proseguo, a partire dal match contro la Sorinese della prossima settimana.”