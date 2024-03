Calcio Eccellenza. Sconfitte sonore per Calolzio e Brianza Olginatese

Calolziocorte trafitto 5-0 dal Leon

La Brianza Olginatese sconfitta 4-1 dalla Soncinese

CALOLZIOCORTE/OLGINATE – Il 25^ turno del campionato d’Eccellenza non ha portato fortuna alle compagini lecchesi infatti sia Calolziocorte che Brianza Olginatese sono state sonoramente sconfitte dalle rispettive avversarie. Gli amaranto che venivano dal buon successo contro la Soncinese di domenica scorsa ripetono lo stesso risultato di due giornate fa in cui avevano incassato altre 5 reti fuori casa contro il Castellone.

Oggi, gli avversari del Leon hanno dominato il campo portandosi in vantaggio con due reti già nel primo tempo grazie alla doppietta di Comelli, al 16′ e al 39′. I brianzoli di Vimercate dilagano nella ripresa con i gol di Bonseri al 51′, Sonzogni al 67′ e di Schingo al 77′, pressoché nulla la reazione dei lecchesi.

I ragazzi di Daniele Perego rimangono così ancorati al quartultimo posto in piena zona play-out con lo stesso punteggio, 23, della Brianza Olginatese caduta ieri nell’anticipo di campionato contro la Soncinese. I bianconeri sembrano aver smarrito la via nel girone di ritorno in cui hanno conquistato solo 8 punti dei 24 a disposizione.

Invece, buona la prima per il neo allenatore dei cremonesi, Lorenzo Ciulli, che porta a casa il primo bottino pieno della sua gestione portando fuori dalla zona play-out i suoi ragazzi. Nel primo tempo i padroni di casa si portano in vantaggio con le reti di Pagano e Confuorto. In avvio di ripresa Tomelli segna la rete del 3-0 per la Soncinese, lo squillo dei lecchessi al 32′ con Meli non cambia l’inerzia della gara, infatti a cinque minuti dalla fine arriva la rete del definitivo 4-1. Il prossimo avversario per i ragazzi di Mazzoleni sarà il Leon in casa.