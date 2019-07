Calcio Lecco. Al via il ritiro a Carenno, il paese si veste di bluceleste

Ha preso il via oggi il ritiro della Calcio Lecco a Carenno

Il paese addobbato con i colori della squadra bluceleste

CARENNO – La stagione 2019/20 della Calcio Lecco 1912 inizia con il ritiro a Carenno dal 10 al 23 luglio, dove la squadra allenata da mister Gaburro affronterà la prima fase di preparazione agonistica.

Esattamente come un anno fa, i blucelesti tornano dove si erano poste le fondamenta di una formazione capace di compiere una cavalcata storica fino alla promozione in serie C.

La Calcio Lecco 1912 ringrazia il Comune di Carenno, che da anni ci ospita nel suo centro sportivo.

Per l’arrivo della Calcio Lecco in ritiro Carenno ha cercato di rendere il paese bluceleste. Anche i negozi e gli esercizi pubblici hanno allestito le vetrine con i colori della società lecchese. “L’intento, in questo modo, è quello di far sentire ben accolti la squadra e lo staff tecnico” ha detto l’amministrazione carennese.

Calendario delle amichevoli e degli impegni della Calcio Lecco

Sabato 13/7 ore 17.30 a Carenno

LECCO A – LECCO B

LECCO – RAPPRESENTATIVA VAL S. MARTINO

LECCO – EQUIPE LOMBARDIA

PRESENTAZIONE UFFICIALE DELLA SQUADRA AI TIFOSI BLUCELESTI

PRO VERCELLI – LECCO

BELLINZONA – LECCO

ALESSANDRIA – LECCO

LECCO – VILLA VALLE

La società ricorda che il calendario potrà subire delle variazioni. Per rimanere sempre aggiornato su tutte le notizie della Calcio Lecco 1912: www.calciolecco1912.com o Facebook e Instagram: calciolecco1912