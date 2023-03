Calcio Promozione. Calolziocorte a valanga; l’Aurora Olgiate fa suo il derby contro il Costamasnaga

Manita del Calolziocorte alla Concorezzese (1-5)

L’Aurora Olgiate passa 2-1 sul campo del Costamasnaga

LECCO – La ventiduesima giornata del girone B di Promozione fa registrare il largo successo del Calolziocorte, capace di imporsi per 5-1 sul campo della Concorezzese. Altra formazione lecchese a vincere è l’Aurora Olgiate che fa suo col risultato di 2-1 il derby interprovinciale giocato in casa del Costamasnaga.

Si chiude sul 2-2 poi la gara disputata dal GrentArcadia in trasferta contro il Casati Arcore; tutte sconfitte invece le altre lecchesi: la ColicoDerviese cede 2-1 contro la Vibe Ronchese, il Galbiate viene superato in casa dalla Speranza Agrate (0-1) mentre il MissagliaMaresso cade per 2-0 sul campo della capolista Nuova Sondrio.

Classifica

Nuova Sondrio 50

————————–

Arcellasco 42

Biassono 41

Casati Arcore 50

Cavenago 40

————————-

Calolziocorte 37

Speranza Agrate 33

ColicoDerviese 30

Concorezzese 30

Vibe Ronchese 28

Lissone 25

————————

Costamasnaga 24

GrentArcadia 22

Aurora Olgiate 20

Galbiate 18

———————-

MissagliaMaresso 5