Calcio Promozione. Il Calolziocorte supera 2-0 l’Aurora Olgiate

Il GrentArcadia impatta 2-2 col Lissone

Sconfitte per ColicoDerviese, Costamasnaga, Galbiate e MissagliaMaresso

LECCO – Il tredicesimo turno d’andata del girone B di Promozione fa registrare il successo del Calolziocorte, che batte 2-0 l’Aurora Olgiate nel derby lecchese di giornata.

Si è chiusa poi sul 2-2 la sfida che ha visto opposte GrentArcadia e Lissone. Tutte sconfitte le altre quattro formazioni lecchesi del girone.

La ColicoDerviese è stata battuta in casa per 3-2 dalla Speranza Agrate; con lo stesso risultato il Galbiate è stato sconfitto sul campo del Cavenago. Sconfitta di misura per il Costamasnaga sul terreno di gioco dell’Arcellasco capolista (1-0); a chiudere il quadro il ko interno del MissagliaMaresso contro il Biassono (1-2).

Classifica

Arcellasco 29

Nuova Sondrio 28

Casati Arcore 26

Biassono 25

Cavenago 24

Calolziocorte 22

Vibe Ronchese 19

Speranza Agrate 19

ColicoDerviese 18

Galbiate 15

Costamasnaga 14

Concorezzese 14

GrentArcadia 13

Lissone 11

Aurora Olgiate 8

MissagliaMaresso 2