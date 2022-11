I derby lecchesi della decima giornata vanno a Calolziocorte e Costamasnaga

Oltre a Galbiate e ColicoDerviese vanno ko anche Aurora Olgiate, GrentArcadia e MissagliaMaresso

LECCO – Sono Calolziocorte e Costamasnaga ad aggiudicarsi i due derby lecchesi della decima giornata del girone B di Promozione. Gli amaranto superano in trasferta per 3-1 il Galbiate, mentre i grigiorossi battono in casa 1-0 la ColicoDerviese.

Sono andate poi tutte ko le altre tre formazioni lecchesi del girone: l’Aurora Olgiate viene superata in casa per 2-0 dalla Speranza Agrate, GrentArcadia e MissagliaMaresso vengono superate entrambe per 3-0 rispettivamente da Biassono e Casati Arcore.

Classifica

Arcellasco 24

Nuova Sondrio 23

Biassono 20

Casati Arcore 20

Cavenago 18

Calolziocorte 18

Vibe Ronchese 16

ColicoDerviese 14

Speranza Agrate 12

Costamasnaga 11

Galbiate 11

Concorezzese 10

Lissone 9

GrentArcadia 8

Aurora Olgiate 7

MissagliaMaresso 2