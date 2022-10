La ColicoDerviese rifila un tris alla Concorezzese

Calolziocorte e Aurora Olgiate superano MissagliaMaresso e Galbiate nei derby interprovinciali

LECCO – Il quinto turno del girone B di Promozione vede il ritorno al successo della ColicoDerviese che si impone con un netto 3-0 sulla Concorezzese.

Successi importanti anche quelli ottenuti da Calolziocorte e Aurora Olgiate, entrambi per 2-1, nei derby interprovinciali che hanno visto le due formazioni rispettivamente opposte a MissagliaMaresso e Galbiate.

Niente da fare invece per Costamasnaga e GrentArcadia battute da Biassono (2-3) e Cavenago (0-2).

La classifica

Arcellasco 13

Cavenago 11

Casati Arcore 10 (una partita in meno)

Nuova Sondrio 10

Biassono 9

ColicoDerviese 9

Calolziocorte 8

Lissone 7 (una partita in meno)

Costamasnaga 7

Vibe Ronchese 6 (una partita in meno)

Speranza Agrate 5 (una partita in meno)

Galbiate 3

Concorezzese 3

Aurora Olgiate 3

MissagliaMaresso 2

GrentArcadia 1