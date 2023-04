Calcio Promozione. Vittorie per Calolzio e Galbiate; pari MissagliaMaresso-Costamasnaga

Il Calolziocorte batte 1-0 il Lissone; colpo del Galbiate sul campo della Concorezzese (1-3)

Si chiude sul 2-2 il derby lecchese tra MissagliaMaresso e Costamasnaga

LECCO – La penultima giornata del girone B di Promozione fa registrare il successo del Calolziocorte che batte 1-0 in casa il Lissone; successo anche per il Galbiate, capace di superare in trasferta per 3-1 la Concorezzese.

Si è chiuso poi sul 2-2 il derby interprovinciale che ha visto opposte MissagliaMaresso e Costamasnaga. Un punto anche per il GrentArcadia che ha impattato 1-1 contro la Speranza Agrate.

Niente da fare infine per ColicoDerviese e Aurora Olgiate, battute rispettivamente da Nuova Sondrio (4-0) e Arcellasco (2-1).

Classifica

Nuova Sondrio 64

————————–

Arcellasco 61

Biassono 53

Calolziocorte 49

Cavenago 49

————————-

Casati Arcore 47

Speranza Agrate 46

ColicoDerviese 41

Vibe Ronchese 38

GrentArcadia 36

Concorezzese 35

————————

Lissone 32

Galbiate 29

Costamasnaga 26

Aurora Olgiate 24

———————-

MissagliaMaresso 9