Calolzio. La Polisportiva Foppenico è pronta per la nuova stagione

Presentata la Prima squadra e le nuove figure dello staff

Cattaneo: “Abbiamo una formazione che ambisce a ottenere grandi risultati”

CALOLZIOCORTE – Il 25 luglio, presso l’oratorio di Sala di Calolziocorte, si è svolta la presentazione ufficiale della prima squadra della Polisportiva Foppenico. Una serata piacevole ha fatto da cornice alla presentazione della Prima squadra allenata da Luca Gallo. Il mister ha ricordato ai suoi ragazzi i buoni risultati raggiunti nella stagione passata culminata ai playoff.

La grande forza della squadra si dimostra anche nell’attaccamento alla maglia dei suoi giocatori, che nella quasi totalità hanno confermato la loro presenza anche per la prossima stagione. E anche l’ex capitano, essendo a fine carriera, non abbandona la squadra ma anzi entra a far parte dello staff tecnico.

Carichi di energia anche i discorsi della dirigenza societaria. Infatti il Vice Presidente, Paolo Cattaneo, ha spronato la squadra ad affrontare ogni sfida con la giusta dose di carica: “Bisogna lavorare a testa bassa e convinti dell’obiettivo finale. Senza, però, peccare di sufficienza che porta a sottovalutare l’impegno necessario. Sono certo che la squadra sia pronta ad ottenere grandi risultati, misurabili non solo sul campo”.

Mentre il segretario Rosario Regazzoni ha ricordato l’importanza del fair play in campo e del rispetto. Infatti, nell’annata precedente la Polisportiva Foppenico si è fregiata anche della Coppa Disciplina.

Poi, ha preso parola il Presidente Fulvio Rota ringraziando tutta la squadra e tutta la grande famiglia della Polisportiva Foppenico, partendo dai ragazzi, genitori e famiglie, e tutto lo staff tecnico e dirigenziale, per l’impegno, la presenza e la competenza che permettono a tutte le squadre di avere risultati importanti.

L’occasione è stata valida anche per presentare tutte le altre squadre, a partire dalla scuola calcio con i piccoli del 2019 fino ad arrivare alla squadra degli allievi 2008. Proprio a proposito degli allievi, è stata presentata la figura entrante in società, quella del coordinatore dei 2008 – prima squadra, Alberto Rosa. Questi si occuperà, tra l’altro, di creare un collegamento tra le due realtà in modo da coordinare al meglio la crescita dei 2008. I giovani atleti biancorossi erano rappresentati da due ragazzi membri della squadra accompagnati dagli allenatori e dai dirigenti.

Perciò, secondo la dirigenza, le premesse per un’altra ottima annata ci sono tutte che sarà da vivere insieme in campo, sugli spalti e negli spogliatoi, avendo in mente l’obiettivo finale che è quello di migliorare giorno dopo giorno. Oltre che crescere individualmente e di squadra, divertirsi e far divertire, ma anche, perché no, vincere.

Per tutti coloro che fossero interessati a giocare nella Polisportiva Foppenico, a tutti i livelli si può contattare il Presidente Fulvio Rota al 3382716262 o Michela Marincola al 3425902632. Oppure servirsi dell’email polisportiva.foppenico@gmail.com.