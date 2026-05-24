Calolzio. Oltre 1.300 partecipanti alla Lucciolata: festa e sport al Pascolo

Sabato sera la storica corsa non competitiva del Pascolo ha richiamato famiglie, runner e associazioni da tutto il territorio

CALOLZIOCORTE – Oltre 1.300 persone hanno illuminato nella serata di sabato le strade e i sentieri tra Calolziocorte e Vercurago per la 45esima edizione della Lucciolata, la storica corsa non competitiva organizzata dall’oratorio del Pascolo San Giovanni Paolo II che anche quest’anno si è confermata uno degli appuntamenti più partecipati e sentiti del territorio.

Sono stati ben oltre 1.300 i partecipanti che hanno preso parte alla manifestazione, tra sportivi, famiglie, bambini e gruppi arrivati da tutto il circondario per un evento che da oltre quarant’anni unisce sport, aggregazione e spirito di comunità. La partenza è stata data alle 21 dall’oratorio del Pascolo, cuore della festa della Parrocchia della Santa Famiglia in corso dal 21 maggio al 7 giugno.

Il tracciato, lungo circa sei chilometri, ha attraversato il lungolago De Gasperi, il centro storico di piazza Regazzoni a Calolziocorte e i sentieri dell’alto Calolziese fino a Somasca, con il passaggio dalla basilica di San Girolamo, per poi scendere verso Vercurago e fare ritorno in oratorio. Un percorso suggestivo, immerso nel verde e accompagnato simbolicamente dalle lucciole che danno il nome alla manifestazione.

A tagliare per primo il traguardo è stato Manuel Sella con il tempo di 20 minuti e 48 secondi. Sul podio maschile anche Stefano Gilardoni e Matteo Cerri. Tra le donne successo per Serena Mascheri in 25 minuti e 14 secondi, davanti a Silvia Gilardi e Irene Balestra.

La Lucciolata ha rappresentato anche quest’anno un importante momento di inclusione sociale grazie alla collaborazione con il Servizio di Formazione all’Autonomia Artimedia di Calolziocorte della cooperativa sociale La Vecchia Quercia e con il CSE Artimedia di Lecco, che hanno realizzato i gadget distribuiti ai partecipanti.

A spiegare il significato simbolico dell’iniziativa è stato il parroco Don Andrea Pirletti: “Le lucciole sono i coleotteri che accompagnavano coreograficamente il percorso della camminata soprattutto nella parte che attraversa l’alto Calolziese e che arriva a Somasca. Pur se oggi sempre più rare, rimangono simboliche madrine di questa nostra manifestazione”. Un’immagine che, nelle parole del sacerdote, richiama “quelle piccole lucette fluorescenti dell’infanzia” capaci di diventare “piacevole e benaugurante compagnia anche nel buio più intenso”.

Don Andrea ha poi sottolineato il valore della collaborazione con Artimedia e con la cooperativa La Vecchia Quercia: “Credo permetta alle lucciole di ricomparire, seppur in forma di gadget, mantenendo il loro simbolico veicolo di speranza, come piccola traccia luminosa di inclusività contro il pregiudizio e la distanza”.

Soddisfazione anche da parte degli educatori della cooperativa, che hanno evidenziato il valore della rete costruita con l’oratorio e con le realtà del territorio: “Occasioni preziose di inclusione, partecipazione e crescita reciproca”. I gadget, realizzati all’interno di laboratori espressivi e artigianali, sono stati distribuiti direttamente durante la manifestazione.

La riuscita della serata è stata resa possibile anche grazie al lavoro dei volontari coordinati da Roberto Riva insieme allo stesso don Andrea Pirletti, con il supporto delle associazioni impegnate lungo il percorso e della polizia locale. Presenti anche il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi, il vicesindaco Aldo Valsecchi, l’assessore Cristina Valsecchi e il sindaco di Vercurago Roberto Maggi.

La festa del Pascolo proseguirà ora fino al 7 giugno con serate musicali, iniziative per famiglie, giochi e il tradizionale servizio di ristorazione dell’oratorio.

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