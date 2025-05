Calolziocorte, oltre 400 bambini al PlayDay del minibasket

Evento promosso da Carpe Diem Calolzio e NPO Olginate in sinergia con la FIP

CALOLZIOCORTE – Un’esplosione di entusiasmo ha colorato la domenica di Lavello, frazione di Calolziocorte, dove oltre 400 bambini si sono ritrovati per il PlayDay, il tradizionale torneo di minibasket che segna la conclusione della stagione sportiva. L’evento, promosso dalla società CARPEDIEM Calolziocorte in collaborazione con NPO Olginate, ha richiamato squadre e famiglie da tutta la provincia di Lecco e anche da quella di Como, trasformando il campo in una grande festa all’insegna dello sport, dell’amicizia e del fair play.

Il PlayDay è una manifestazione nazionale che si svolge in contemporanea in numerose località italiane, sotto l’egida della Federazione Italiana Pallacanestro, con l’obiettivo di promuovere il Giocosport tra i più piccoli. I protagonisti in campo sono stati infatti i tesserati delle categorie Aquilotti Big (nati e nate nel 2014-2015) e Scoiattoli Big (2016-2017), che hanno dato vita a decine di mini-partite, tra sorrisi, incitamenti e tanto entusiasmo.

A Calolziocorte, per la prima volta, si è sperimentato il formato del PlayDay e il risultato ha superato ogni aspettativa. La partecipazione è stata ampia e sentita, non solo sul parquet ma anche a bordo campo, con genitori, allenatori e volontari a fare da cornice a una giornata che ha saputo coniugare il gioco con i valori educativi dello sport.

“Grande soddisfazione per la riuscita dell’evento organizzato in sinergia con la Carpe Diem Calolzio e la FIP di Lecco. Vedere tanto entusiasmo ci ripaga degli sforzi e ci motiva ancora di più per il futuro“, ha dichiarato Marco Bugana, team manager di NPO Olginate, visibilmente emozionato per il successo dell’iniziativa.

A condividere l’entusiasmo anche Manrico Antozzi, dirigente di CARPEDIEM Calolziocorte, che ha sottolineato il valore sociale e sportivo della manifestazione: “Una giornata straordinaria con tantissime delegazioni provenienti dalle province di Lecco e Como. Vedere tanta passione e gioia nei piccoli atleti e atlete è per noi fonte di grande soddisfazione. È uno sport bellissimo e merita di essere diffuso”.

Il PlayDay si è dunque confermato un appuntamento capace di unire sport, divertimento e comunità, regalando ai più giovani un’esperienza indimenticabile e tracciando, forse, le prime linee di un futuro all’insegna della pallacanestro. E se il buongiorno si vede dal mattino, per Calolziocorte questo potrebbe essere solo l’inizio.