Canoa Kayak 90, arriva l’Open Day il 23 maggio

Aperto a ragazzi tra i 12 e i 17 anni

“Vogliamo rilanciare il settore giovanile” dichiara il vicepresidente Arlati

VERCURAGO – L’associazione sportiva Canoa Kayak 90 cerca nuovi giovani interessati a provare questo sport, al fine di provare a ricostruire un settore giovanile agonistico. L’occasione per un’uscita sul lago, in compagnia degli istruttori della società, sarà l’Open Day del prossimo 23 maggio, aperto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 12 e i 17 anni.

La prova si svolgerà sul lungolago di Vercurago dalle 14.30 alle 19 e sarà gratuita.

“Purtroppo da qualche anno abbiamo pochi giovani, quindi l’obiettivo è quello di rilanciare il nostro settore giovanile con un “Open day” – dichiara il vice presidente Marco Arlati – durante la giornata faremo provare le canoe ai ragazzi, introducendo il tutto con un breve corso a terra per imparare le fasi preliminari”.

L’iniziativa non sarà la sola. I dirigenti societari stanno cercando di costruire delle collaborazioni con i CRES e gli oratori del territorio, allo scopo di organizzare delle prove durante le prime settimane delle vacanze estive.

Ulteriori informazioni si possono avere chiamando il numero 347.70.85.886 (Marco)