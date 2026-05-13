Canoa Kayak 90, arriva l’Open Day il 23 maggio

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Verona CK 90 Vercurago 20230910
Il gruppo di atleti del CK 90 Vercurago con l'allenatore Marco Arlati

Aperto a ragazzi tra i 12 e i 17 anni

“Vogliamo rilanciare il settore giovanile” dichiara il vicepresidente Arlati

VERCURAGO – L’associazione sportiva Canoa Kayak 90 cerca nuovi giovani interessati a provare questo sport, al fine di provare a ricostruire un settore giovanile agonistico. L’occasione per un’uscita sul lago, in compagnia degli istruttori della società, sarà l’Open Day del prossimo 23 maggio, aperto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 12 e i 17 anni.

La prova si svolgerà sul lungolago di Vercurago dalle 14.30 alle 19 e sarà gratuita.

“Purtroppo da qualche anno abbiamo pochi giovani, quindi l’obiettivo è quello di rilanciare il nostro settore giovanile con un “Open day” – dichiara il vice presidente Marco Arlati – durante la giornata faremo provare le canoe ai ragazzi, introducendo il tutto con un breve corso a terra per imparare le fasi preliminari”.

L’iniziativa non sarà la sola. I dirigenti societari stanno cercando di costruire delle collaborazioni con i CRES e gli oratori del territorio, allo scopo di organizzare delle prove durante le prime settimane delle vacanze estive.

Ulteriori informazioni si possono avere chiamando il numero 347.70.85.886 (Marco)

CK 90 Open day