Carenno. Corri al Tesoro, ultima settimana per iscriversi

Ultimi preparativi per la gara alla sua seconda edizione

Partenza fissata al pomeriggio di sabato 13 maggio

CARENNO – Il 13 maggio andrà in scena la 2^ edizione della Corri al Tesoro (15,5 km e 935 D+). La gara di Carenno è inserita nel calendario Fisky e vuole presentarsi sulla ribalta locale come una classica da non perdere. Posizionata tra i grandi appuntamenti come la Dario e Willy, ResegUp e Grignetta Vertical darà modo a tutti gli atleti amanti delle corse in montagna di scoprire in poco più di un mese le principali cime del nostro territorio.

La partenza è fissata per le ore 15 a Carenno. Tempo massimo 3 ore e cancello orario di 2 ore alla sella del Pertus (6 km). Per i primi 5 classificati assoluti di entrambe le categorie è previsto un montepremi totale di 1050 €. Premi in natura per il primo partecipante che transita in vetta, per l’atleta più giovane e per il più longevo. A sorteggio verranno estratti 2 pettorali ResegUp e 4 pettorali Grignetta Vertical.

Con l’obbiettivo di far rientrare la competizione fra le green race è obbligatorio munirsi del bicchiere personale. Informazioni su: www.kronoman.net/races/details/12417/CORRI-AL-TESORO.