Carenno. Il memorial Lorenzo Maltini compie 16 anni

Il 14 luglio in programma il memorial Lorenzo Maltini

16^ edizione per il torneo di calcio a 5 estivo a Carenno

CARENNO – E’ già arrivato alla 16^ edizione il torneo di calcio a 5 estivo a Carenno, ormai un appuntamento fisso e molto apprezzato, da sportivi e non, dell’estate carennese.

In tutto questo tempo il torneo è cresciuto: sempre più squadre, sempre più partecipanti e davvero tanti spettatori.

“Come organizzatori non possiamo che essere soddisfatti di questo risultato, tanti anni di impegno sono serviti per dare un aiuto concreto a chi ha davvero bisogno – dicono dall’associazione ‘Lorenzo & i suoi amici’ -. In questi anni siamo riusciti a raccogliere fondi per poter donare un video registratore medicale ad un reparto di neurochirurgia di un grande ospedale milanese, tale apparecchio consentirà la registrazione, dall’interno, di delicati interventi, inoltre stiamo anche pensando di effettuare una donazione ad una associazione che si occupa dei disturbi neuropsicomotori dei bambini”.

“Abbiamo seguito il difficile percorso che ha coinvolto il nostro amico Lorenzo, ed è soprattutto per questo che ogni anno cerchiamo di mantenere vivo il torneo, di riproporlo sempre, per aiutare chi purtroppo non può essere lì con noi a giocare, a divertirsi – continuano gli organizzatori -. Il giorno del torneo è molto sentito da noi Amici di Lorenzo, è un giorno per ritrovarsi e passare in amicizia una bella giornata insieme a Carenno. Vorremmo ringraziare tutte le persone e le associazioni (in particolare la Polisportiva Carennese) che a vario titolo hanno dato una mano in questi anni alla realizzazione del Torneo”.

Ringraziamenti anche all’amministrazione comunale e al gestore del centro sportivo per l’utilizzo gratuito delle strutture in tutti questi anni. La 16^ edizione si disputerà a Carenno domenica 14 luglio.