Carenno rilancia la Corri al Tesoro: torna la sfida e debutta la gara kids

Sabato 23 maggio appuntamento con la corsa in montagna da 14 km e 900 metri di dislivello positivo
Grande novità sarà la gara KIDS organizzata con la collaborazione della ASD Polisportiva Carennese
CARENNO – Torna a Carenno la CAT – Corri al Tesoro, la gara di corsa in montagna che sabato 23 maggio celebrerà la sua quinta edizione lungo il percorso che conduce al Monte Tesoro. La manifestazione, ormai diventata un appuntamento fisso per gli appassionati, conferma partenza e arrivo nel centro del paese lecchese e rilancia con una novità dedicata ai più giovani.
La competizione, lunga 14 chilometri con 900 metri di dislivello positivo, prenderà il via alle ore 15. Gli organizzatori la descrivono come un tracciato apprezzato dagli atleti “amanti di percorsi veloci, con fast-trek panoramici e discesa veloce con un tratto tecnico ed un finale da spingere in pianura”.
Resta aperta anche la sfida ai record della manifestazione: il miglior tempo maschile appartiene a Lorenzo Beltrami con 1h12’24”, mentre il primato femminile è detenuto da Francesca Rusconi con 1h25’27”.
La principale novità del 2026 sarà però la gara KIDS, organizzata grazie alla collaborazione con l’ASD Polisportiva Carennese. La società proporrà infatti una corsa campestre non competitiva dedicata ai ragazzi fino ai 16 anni, inserita all’interno della giornata dedicata allo sport e alla montagna.
Le iscrizioni alla CAT sono disponibili sulla piattaforma Kronoman, mentre per la prova KIDS è possibile iscriversi tramite link dedicato.