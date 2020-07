Carenno. Salta il memorial Maltini: “Partiremo con più energia quando sarà possibile”

Lo stop forzato dopo 16 anni di sport e solidarietà

Gli organizzatori hanno voluto condividere i risultati raggiunti nel ricordo di Lorenzo

CARENNO – “Purtroppo quest’anno, vista la situazione, il torneo non ci sarà; partiremo con ancora più energia quando sarà possibile”. Poche e semplici parole quelle degli organizzatori del Memorial Lorenzo Maltini che, dopo 16 edizioni, sono stati costretti a uno stop forzato causato dalle conseguenze e restrizioni legate all’emergenza sanitaria.

Il torneo di calcio a 5 benefico che si svolge nel periodo estivo a Carenno è nato per ricordare ogni anno Lorenzo Maltini, un ragazzo di Milano che era solito andare in villeggiatura a Carenno e che, soprattutto, amava molto il paese. Anche se quest’anno le squadre non riusciranno a scendere in campo, gli organizzatori hanno voluto ricordare Lorenzo attraverso i risultati raggiunti in questi anni in termini di beneficenza. Proprio per questo motivo hanno voluto condividere due le lettere di ringraziamento ricevute per le donazioni fatte grazie a 16 anni di sport e solidarietà.

