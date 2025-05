Carenno. Tutto pronto per la Corri al Tesoro, al via il 10 maggio

Torna la gara di 14 km e 1000 metri di dislivello

Possibili le iscrizioni sul posto. In palio pettorali Resegup e Grignetta Vertical

CARENNO – C’è fermento a Carenno per l’imminente partenza della “CAT – Corri al Tesoro“, la gara di corsa in programma il 10 maggio alle 15. Il percorso di 14 km con circa 1000 metri di dislivello, ideale per trovare il proprio passo in previsione delle gare clou di fine mese, è tracciato sulle storiche mulattiere e sentieri che partendo da Carenno, a 666 metri di quota, raggiungono il Monte Tesoro (1341 m) e percorrendo la DOL (Dorsale Orobica Lecchese) ridiscendono per altra via a Carenno.

La gara si svolge in un paesaggio affascinante: attraversando lo storico borgo di Colle di Sogno proseguirà in faggeta tra il bianco dei narcisi incontrando insediamenti ancora integri e abitati verso la cima del Monte Tesoro.

La gara avrà luogo con qualsiasi condizione meteo, salvo decisione insindacabile del responsabile di gara. Si ricorda la possibilità di iscriversi alla corsa direttamente in loco al prezzo di 35 euro. In palio a sorteggio, come per le passate edizioni anche 2 pettorali Resegup e e pettorali Grignetta Vertical.