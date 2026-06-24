Claudio Riva vince la 7^ edizione del torneo di tennis di Erve

La finale è andata in scena domenica 21 giugno

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori per la riuscita della manifestazione

ERVE – Si è conclusa domenica 21 giugno la 7^ edizione del torneo di tennis singolare maschile sul campo del Centro sportivo comunale di Erve, confermando ancora una volta la grande vitalità del piccolo comune della Valle San Martino. La manifestazione è stata organizzata dal Centro insieme a Lorenzo Bolis e Morris Milesi, con il prezioso supporto della Degusteria Sport&Drink, che ha contribuito alla buona riuscita dell’evento.

Due settimane di incontri combattuti hanno animato il centro sportivo comunale, immerso nel verde e nel clima fresco di Erve. L’atto conclusivo del torneo si è disputato domenica 21 giugno e ha visto affrontarsi Achille Saverio e Claudio Riva. Al termine di una finale, purtroppo conclusasi anticipatamente per l’infortunio rimediato da Saverio, Riva si è imposto al primo set con il punteggio di 6-0, conquistando così il titolo.

Al termine della sfida si è svolta la cerimonia di premiazione alla presenza del sindaco di Erve, Giancarlo Valsecchi, che ha consegnato ai finalisti le coppe offerte da Antennistica Fontana e Assicurazioni Generali Ag. Valsecchi Gianni. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori per la riuscita della manifestazione, che ha confermato il torneo torneo come uno degli appuntamenti sportivi più attesi che inaugurano l’estate ervese.