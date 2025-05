Corri al Tesoro 2025, vincono Lafranconi e Rusconi al femminile

Grande battaglia oggi sui sentieri di Carenno dove si è svolta la tradizionale gara di corsa in montagna. Oltre 100 i runner al via

CARENNO – Luca Lafranconi (ASD Falchi Lecco) e Francesca Rusconi (LAB4YOU) sono i vincitori dell’edizione 2025 della “Corri al Tesoro CAT”, la gara di corsa in montagna andata in scena sabato 10 maggio a Carenno. Lafranconi ha tagliato il traguardo con il tempo di 1h15’35’’, precedendo Dario Rigonelli (OSA Valmadrera), secondo in 1h15’53’’, e Stefano Tavola (ASD Falchi Lecco), terzo in 1h17’00’’.

Tra le donne, netta affermazione per Francesca Rusconi che ha chiuso in 1h25’27’’, seguita da Arianna Oregioni (PEGARUN), seconda in 1h28’07’’, e Irene Girola (OSA Valmadrera), terza in 1h30’26’’.

Il via è stato dato alle ore 15 nel centro di Carenno, con 124 runne al via, pronti ad affrontare i 14 km del percorso, con un dislivello positivo di circa 1000 metri. La salita fino al Monte Tesoro, passando per Colle di Sogno e la faggeta in fiore, ha messo alla prova gambe e fiato, ma ha anche regalato scorci mozzafiato sui monti della Dorsale Orobica Lecchese.

L’organizzazione, curata dal gruppo Evolution Sport Team di Calolziocorte con la consueta precisione, ha potuto contare anche sull’appoggio di condizioni meteo ideali: cielo a tratti nuvoloso ma senza pioggia e temperatura fresca, perfetta per correre. Il colpo d’occhio del pubblico lungo i sentieri e all’arrivo ha confermato, ancora una volta, l’attaccamento della comunità a questo appuntamento, diventato ormai una classica del calendario locale della corsa in montagna.