Corri al Tesoro: dopo la prova virtuale, il 14 maggio si fa sul serio

L’Evolution Sport Team ha comunicato la data della gara di corsa in montagna

Fino al 22 dicembre, però, è possibile partecipare alla competizione virtuale

CARENNO – L’Evolution Sport Team ha comunicato la data della gara “Corri al Tesoro” per l’anno 2022. La prova di corsa in montagna (12,65 km e 769 m D+) che si svolgerà sulle pendici del monte Tesoro con partenza e arrivo da Carenno avrà luogo il pomeriggio del 14 maggio 2022. Il percorso è già pronto e ben identificato ma la situazione della sicurezza per la lotta alla pandemia ha portato a rinviare la manifestazione. La società Evolution Sport Team di Calolziocorte ha così deciso di proporre nel 2021 il percorso in modo virtuale per consentire a tutti di misurarsi ed allenarsi su un nuovo tracciato che tra pochi mesi diventerà una gara.

La prova virtuale, individuale libera è già eseguibile e lo resterà fino al 22 dicembre. Ai primi 3 classificati categoria maschile e femminile verrà fatto pervenire un premio e verranno messi in palio ad estrazione 10 pettorali per la partecipazione alla gara del 14 maggio 2022 (il percorso è scaricabile dal seguente link: https://drive.google.com/file/d/1P9VWWvOrKhTtxrmSEBY2KEfj9Iz33PBR/view?usp=drivesdk).

Per partecipare alla classifica finale serve inviare una email a: evolution.sport.team@hotmail.com e allegare la propria traccia GPS.

Il percorso parte da Carenno, è segnalato con frecce gialle e nere e cartelli gialli con scritta nera. L’attività deve iniziare obbligatoriamente, per accedere alla classifica, dove c’è il cartello start (inizio mulattiera per Colle di Sogno) e finire al cartello finish (poco prima di arrivare sulla strada comunale a Carenno).