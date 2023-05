Corri al Tesoro, vincono Stefano Butti e al femminile Laura Basile

Sul podio maschile 2° Eros Radaelli (Falchi Lecco) e 3° Marco Zanga (Pegarun)

Nella classifica femminile, al 2° posto Chiara Fumagalli e al 3° Debora Benedetti

CARENNO – Stefano Butti e Laura Basile vincono la Corri al Tesoro 2023. L’atleta dell’Osa Valmadrera al fotofinish ha avuto ragione sul secondo classificato, Eros Redaelli (Falchi Lecco) staccato di poco meno di due secondi. Una gara che i due hanno combattuto fino all’ultimo metro con Butti che con un guizzo finale ha avuto la meglio, facendo registrare il best time di 1h16”28. Sul terzo gradino del podio Marco Zanga (Pegaru) col tempo di 1’17”13.

Nella clasifica femminile, Laura Basile (Gefo K-Team) a sua volta ha dovuto combattare fino all’ultimo contro la diretta avversaria, Chiara Fumagalli. Basile ha tagliato il traguardo braccia al cielo col tempo di 1h36”02, seguita da Fumagalli col tempo di 1h36’23”. Sul terzo gradino del podio Debora Benedetti che ha fermato le lancette del crono sul tempo di 1h41”47.

Un’edizione che sembrava dover essere condizionata dalle condizioni meteo avverse, ma una finestra di bel tempo o quanto meno una lunga pausa di pioggia, ha permesso lo svolgimento della gara senza alcun problema, su un tracciato comunque pesante.

Gli atleti, circa 150 al via, da Carenno hanno sfiorato il Monte Ocone, per poi raggiungere il Monte Tesoro (1341 m.), cima più alta della gara. Per poi proseguire lungo un tratto della Dorsale Orobica Lecchese. Quindi la discesa verso il lago del Pertus e dal valico di nuovo a Carenno per il traguardo finale. Una percorso di circa 15 chilometri per oltre 9 metri di dislivello che ha comunque messo a dura prova i runner in gara.