Corsa a Coppie dell’Innominato, i Gianola ancora davanti a tutti: festa sui sentieri di Vercurago

Paolo e Francesco vincono l’11ª edizione in 42’47”. Bilora-Invernizzi prime tra le donne, Turrisi-Basile nella mista

“Tutto è filato liscio. Numeri un po’ più contenuti, ma siamo riusciti a ricreare quell’ambiente bello e gestibile che vogliamo per questa manifestazione”

VERCURAGO – Centottantuno coppie al traguardo, un buon livello agonistico e una macchina organizzativa che ha risposto ancora una volta presente. L’11ª Corsa a Coppie dell’Innominato, disputata sabato 19 settembre sui sentieri di Vercurago, ha confermato il proprio posto nel calendario locale.

A mettere ancora una volta il proprio nome davanti a tutti sono stati Paolo e Francesco Gianola, già vincitori nel 2024 e capaci quest’anno di completare i 9,6 chilometri del percorso in 42’47”2. Alle loro spalle Dario Rigonelli e Stefano Villa, secondi in 44’15”6, mentre il terzo gradino del podio è andato a Giorgio Lanzoni e Andrea Plebani, al traguardo in 47’25”2.

Una prova che ha confermato il buon livello agonistico della manifestazione, ma senza snaturarne quella formula aperta anche a chi vive la corsa soprattutto come momento di sport e condivisione. Oltre alle 116 coppie della gara competitiva, sono state infatti in 65 a partecipare alla prova non competitiva.

“Siamo tutti quanti soddisfatti – racconta Luca Pozzi, tra gli organizzatori –. Avevamo qualche timore, ma è stata una bellissima giornata, anche dal punto di vista meteorologico, e la partecipazione c’è stata”.

La manifestazione è arrivata quest’anno all’undicesima edizione della prova competitiva, affiancata dalla quinta edizione della corsa-camminata ludico-motoria. Il tracciato, con partenza e arrivo all’Oratorio San Giovanni Bosco, misura 9,6 chilometri per circa 430 metri di dislivello positivo e attraversa alcuni dei luoghi più riconoscibili di Vercurago, dal lago salendo fino al Santuario di San Gerolamo per arrivare al Castello dell’Innominato e del Santuario di San Gerolamo, per poi ridiscendere, alternando strade più corribili a sentieri ripidi, con continui cambi di ritmo e terreni estremamente variegati.

Alla vigilia gli organizzatori avevano già sottolineato come il 2026 si sarebbe probabilmente assestato su numeri più contenuti rispetto al picco raggiunto in occasione del decennale. Una previsione confermata anche dopo la gara. “Rispetto allo scorso anno c’è stato un po’ meno movimento, sia come numero di coppie sia come pubblico – osserva Pozzi –. Però credo che siamo riusciti a gestire tutto anche meglio. Questi sono numeri che ci permettono di creare un bell’ambiente e, nello stesso tempo, di mantenere la manifestazione gestibile”.

Nella classifica risultano 116 coppie al traguardo, con i già citati cugini Gianola, Rigonelli-Villa e Lanzoni-Plebani a occupare nell’ordine i gradini del podio. “C’era un buon numero di coppie anche abbastanza blasonate e quindi il livello agonistico è stato buono”, sottolinea Pozzi.

Nella classifica femminile il successo è andato a Martina Bilora e Aurora Invernizzi, che hanno chiuso la loro prova in 53’45”9. Seconda posizione per Marta Rusconi e Martina Parenti, staccate di appena 55”7 e al traguardo in 54’41”6. A completare il podio Elena Caliò e Daiana Concilio, terze in 57’00”3. Una gara femminile particolarmente combattuta nelle prime posizioni, con meno di un minuto a separare le prime due coppie.

Tra le coppie miste, invece, successo netto per Simone Turrisi e Laura Basile, decimi anche nella graduatoria assoluta, con il tempo di 52’05”2. Alle loro spalle Claudia Battaglia e Lorenzo Molena, secondi in 57’07”5, mentre Francesca Camilla Belloni e Paolo Nava hanno completato il podio in 58’16”8.

Spazio anche alla speciale classifica riservata alle coppie Avis. A imporsi sono stati Alessandro Colombo e Gabriele Valsecchi in 50’53”7. Secondo posto per Leonardo Gatti e Nicolò Sala, al traguardo in 54’30”2, mentre Alessandro Improta e Simone Mazza hanno conquistato la terza piazza in 56’04”6. Nella graduatoria assoluta, invece, il podio è lo stesso della classifica maschile: Gianola-Gianola, Rigonelli-Villa e Lanzoni-Plebani.

Al di là dei risultati cronometrici, per gli organizzatori il dato più importante è arrivato dal funzionamento dell’intera giornata. “È filato tutto liscio. Non abbiamo avuto problemi con le iscrizioni, il deposito borse o gli altri servizi e non abbiamo raccolto critiche o lamentele per ora. Per noi questa è una grande soddisfazione”, continua Pozzi. Una macchina che si regge su numeri importanti anche fuori dalla gara: “Tra chi è dislocato lungo il percorso, chi lavora in oratorio e chi segue tutti gli altri servizi, nella giornata siamo attorno al centinaio di volontari”.

Un impegno notevole per una realtà che resta volutamente di dimensioni contenute: “Ci fa piacere quando chi corre manifestazioni molto più grandi ci dice che qui trova un’organizzazione che magari non incontra altrove. Noi siamo una struttura piccola, però dopo tanti anni un po’ di esperienza ce la siamo fatta”.

Gli anni delle partecipazioni più alte sembrano oggi più difficili da replicare anche per la crescita del numero di appuntamenti presenti nel calendario. “All’inizio avevamo numeri molto più alti, oggi ci sono tantissime corse e inevitabilmente le persone si distribuiscono. Però siamo nella media degli ultimi anni e, soprattutto, riusciamo ancora a fare una bella manifestazione”, conclude Pozzi.

Del resto, alla vigilia lo stesso organizzatore aveva ricordato come la Corsa a Coppie fosse nata da una piccola intuizione locale e avesse progressivamente costruito una propria identità, mantenendo insieme agonismo, partecipazione popolare e solidarietà. Una parte del ricavato delle iscrizioni è infatti destinata a Gli Amici di Chiara ODV, mentre un’altra parte sostiene la Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio.

A Vercurago resta quindi la soddisfazione per una giornata riuscita, sostenuta da un’organizzazione ormai rodata e da una rete di volontari attenta a ogni dettaglio che continua a rappresentare uno dei punti di forza della manifestazione.