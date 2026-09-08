Corsa a Coppie dell’Innominato, sabato 19 settembre torna la sfida “per tutti” sui sentieri di Vercurago

Undicesima edizione per la gara agonistica e quinta per la camminata ludico-motoria

9,6 km e 430 metri di dislivello dal lago al Castello dell’Innominato e ritorno. Già 160 coppie iscritte, adesioni aperte fino a mercoledì 16 settembre all’Oratorio di Vercurago

VERCURAGO – Una gara nata quasi per gioco, cresciuta anno dopo anno fino a diventare uno degli appuntamenti più riconoscibili del calendario podistico locale. Sabato 19 settembre torna a Vercurago la Corsa a Coppie dell’Innominato, arrivata alla sua 11ª edizione, affiancata dalla 5ª edizione della corsa/camminata ludico-motoria a coppie.

A raccontarne storia, evoluzione e spirito è Luca Pozzi, uno degli organizzatori, che insieme a Roberto e Adriano coordina una macchina costruita quasi interamente sul volontariato: “La nostra gara si è consacrata negli anni. È partita come un’iniziativa molto semplice, ma è cresciuta tantissimo e oggi richiede un’organizzazione molto più complessa”, spiega.

Le radici della manifestazione risalgono a circa quindici anni fa, quando AVIS Vercurago aveva dato vita a una corsa tradizionale, non ancora a coppie. “AVIS aveva organizzato quattro o cinque edizioni. Poi non riusciva più a gestirla e la corsa è stata presa in carico dall’oratorio”, racconta Pozzi. L’idea di trasformarla in una prova a coppie è arrivata successivamente, quasi come una sfida. “Un componente del gruppo propose questa formula perché ce n’erano poche sul territorio. Volevamo uscire un po’ dal coro”.

La scelta ha pagato. Dalle 50-60 coppie della prima edizione si è arrivati negli anni a toccare il tetto massimo fissato dagli organizzatori, 250 coppie complessive tra agonistica e ludico-motoria, numero considerato il limite sostenibile con le forze a disposizione. Il regolamento 2026 conferma proprio questo massimo.

Il tracciato è rimasto nel tempo sostanzialmente fedele alla formula originale, pur con qualche piccolo aggiustamento nei punti più delicati. La gara misura 9,6 chilometri con circa 430 metri di dislivello positivo, parte e arriva all’Oratorio San Giovanni Bosco e si sviluppa interamente sul territorio di Vercurago. Dopo una prima parte che costeggia il lago, il percorso sale verso le frazioni collinari, attraversa il Castello dell’Innominato e tocca il Santuario di San Gerolamo, su terreno misto di tipo trail.

“Il percorso è nervoso e impegnativo, ma resta fattibile per tante persone. Questa è una delle sue forze: è una gara competitiva, ma non serve essere atleti di altissimo livello per affrontarla”, sottolinea Pozzi. Nel tempo è stato modificato solo qualche tratto considerato più delicato soprattutto in caso di maltempo.

La divisione tra prova competitiva e camminata ludico-motoria è nata circa cinque anni fa per mantenere la manifestazione accessibile a tutti. “A un certo punto la gara è diventata più seria e di alto livello: per la competitiva serve il certificato medico agonistico. Avevamo paura che questo potesse allontanare una parte del pubblico”. Da qui la scelta di dare vita a una seconda formula. “La ludico-motoria è nata proprio per lasciare a tutti la possibilità di esserci. Non volevamo perdere lo spirito originale della manifestazione”.

Nel 2026 restano quindi confermate entrambe le prove: competitiva con classifiche e premi finali, e ludico-motoria senza classifica ufficiale, ma con rilevamento del tempo. La partenza sarà alle 15.45 e il percorso resterà identico per entrambe.

La Corsa a Coppie dell’Innominato ha saputo richiamare negli anni atleti di livello. “Da noi hanno vinto atleti che poi abbiamo visto arrivare a livelli molto alti nella corsa in montagna. È una soddisfazione averli visti passare da qui”, spiega Pozzi. Un esempio i cugini Paolo e Francesco Gianola, vincitori nel 2024, che hanno entrambi poi indossato la maglia azzurra juniores. Tra le coppie più affezionate quella mista formata da Irene Girola e Matteo Riva, entrambi OSA Valmadrera, capace di imporsi più volte nelle ultime edizioni, oltre a giovani protagonisti arrivati dai gruppi sportivi del territorio. “C’è chi torna volentieri ogni anno e questo per noi è uno dei riscontri più belli”.

Un altro elemento che Pozzi sottolinea è la buona presenza femminile, soprattutto nella parte ludico-motoria, ma non solo: “Rispetto ad altre gare abbiamo sempre avuto una bella fetta di partecipazione femminile, ed è una caratteristica che ci fa piacere mantenere”. Lo scorso anno, in occasione dell’edizione speciale del decennale, la comunicazione era stata particolarmente intensa e le iscrizioni avevano superato il limite previsto. “L’anno scorso abbiamo spinto tantissimo e siamo andati oltre le 250 coppie. Quest’anno siamo un po’ sotto rispetto a quel picco, ma se guardiamo agli anni precedenti siamo assolutamente in linea”.

Al momento, spiega Pozzi, si è attorno alle 160 coppie, con l’obiettivo di avvicinarsi a quota 200. Le iscrizioni online si sono chiuse il 6 settembre, mentre fino a mercoledì 16 settembre sarà ancora possibile iscriversi direttamente presso l’Oratorio di Vercurago, possibilmente negli orari serali.

Dietro la gara c’è una rete composta da Oratorio San Giovanni Bosco, AVIS Vercurago, G.E.V. Lumaca e Gli Amici di Chiara ODV. Anche se Pozzi non nasconde la fatica accumulata: “A livello organizzativo siamo in tre persone a gestire il grosso del lavoro, poi naturalmente ci sono altri volontari che danno una mano, soprattutto in prossimità della gara. Negli anni è diventata dura, perché i costi sono aumentati e trovare sponsor è sempre più complicato”.

La manifestazione non ha scopo di lucro. Una parte delle iscrizioni viene destinata a Gli Amici di Chiara ODV, che sostiene la ricerca contro leucemie e linfomi infantili, mentre un’altra parte va alla Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio di Vercurago. “Il principio della corsa è anche quello di riuscire a ricavare qualcosa da restituire al territorio e alla solidarietà”. Anche la cena serale rientra in questo spirito: “Invitiamo sempre tutti a fermarsi anche dopo le premiazioni. È bello perché la giornata non finisce con la corsa: si mangia insieme, si resta in compagnia e anche quello diventa un sostegno concreto all’oratorio”.

Prima dei grandi tocca ai più piccoli

Il pomeriggio si aprirà alle 14.30 con la 9ª Corsa Innominato Junior, riservata ai bambini dai 6 ai 9 anni e ai ragazzi dai 10 ai 13 anni. Sono previsti due percorsi, rispettivamente di circa 1,3 e 2,5 chilometri, con ritrovo dalle 13.30 all’Oratorio San Giovanni Bosco. La partecipazione è gratuita e le iscrizioni si effettuano direttamente il giorno della gara. Medaglie ai primi tre classificati maschili e femminili e gadget e rinfresco per tutti i partecipanti.

“I bambini vengono sempre volentieri. È una cosa semplice e veloce, ma apre bene il pomeriggio e dà ancora di più l’idea di una festa per tutti”, aggiunge Pozzi. A completare l’atmosfera ci saranno lo speaker, un dj che animerà il pomeriggio e, come da tradizione, il Trofeo AVIS destinato alla prima coppia assoluta, che richiama proprio le origini della coppia

Una gara che continua senza perdere le origini

Il successo della Corsa a Coppie dell’Innominato sta probabilmente proprio nell’equilibrio tra agonismo e partecipazione.

Da una parte una gara vera, con atleti tesserati, tempi e classifiche. Dall’altra una formula ludico-motoria che permette a chiunque di affrontare lo stesso percorso, senza trasformare l’evento in qualcosa riservato a pochi. “È questo che abbiamo sempre cercato di mantenere: una corsa seria, ma che resti aperta. È nata qui, con AVIS e l’oratorio, e vogliamo che continui ad avere questo spirito”.

Sabato 19 settembre, ancora una volta, Vercurago proverà quindi a mettere insieme tutto ciò che ha reso riconoscibile questa manifestazione: sport, territorio, volontariato, solidarietà e quella formula a coppie che, da semplice intuizione, è diventata la sua firma.

Per maggiori informazioni consultare il sito della manifestazione.

VOLANTINI