Vertical World Circuit: Cristina Bonacina vola sulle rampe della Torre First

Cristina Bonacina si conferma, terzo posto a Parigi sulla Torre First.

Poco meno di 1000 gradini in meno di sette minuti, vola Cristina Bonacina sulle rampe parigine.

PARIGI – L’avevamo lasciata solo una settimana fa con l’ottima prova di Taipei dove aveva conquistato la terza piazza e ritroviamo Cristina Bonacina nuovamente con un bronzo al collo dopo la partecipazione alla quarta tappa del Vertical World Circuit sulla Tour First di Parigi.

954 gradini, 48 piani con l’atleta di casa Anais Leroy a fare la differenza: salendo in 6’28” si prende la vittoria, secondo posto per l’inglese Sara Frost in 6’41” e terzo per l’esperta Cristina Bonacina in 6’58”

“Sono ovviamente molto soddisfatta della gara, il risultato parla da sé – le prime parole di una raggiante Bonacina -. Stesso tempo e posizione del 2018 con l’unica differenza che anziché venire appositamente dall’Italia, mercoledì notte ero a New York dove ho partecipato alla mia sesta scalata al mitico Empire State Building dove sono giunta al nono posto”.

Cosa dire, l’instancabile globe trotter dei grattacieli non finisce mai di stupire e ora, dopo la prova parigina, Bonacina sale al terzo posto provvisorio della classifica generale del circuito. Nuova gara il 2 giugno sulla One Trade Center di New York, dove affronterà i 2226 gradini dell’edificio nato sulle macerie delle Torri Gemelle.