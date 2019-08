Evolution Sport Team, Cristian Valsecchi sfiora il podio al Ferriere Trail

CALOLZIOCORTE – Cristian Valsecchi (Evolution Sport Team) sfiora il podio giungendo 4° assoluto con un tempo di 3h39’33” al Ferriere trail, sulle colline della Val Nure in provincia di Piacenza. La gara, 31 Km con 1800 metri di dislivello positivo, si è svolta nell’ambito del Ferriere Trail Festival. Per la cronaca la gara è stata vinta da Daniel Rondi in 3h06’52”.

Ancora Evolution in gara al Gran Trail delle Orobie con il presidente Silvia Benedetti che taglia il traguardo della gara accorciata a 40 Km per il mal tempo in 9h25’20” in 96^ posizione. Vince tra le donne Maria Eugenia Rossi in 4h56’29”.

Presenti anche alla gara per eccellenza di questo week end, il Giir di Mont, Giovanni Fumagalli, 116° in 3h09′, Fabio Nava 126° in 3h10′, Alberto Colombo 141° in 3h15′. Al Mini Giir di Mont giungono al traguardo 51° Alessandro Ganino in 1h29′, Lorenzo Panzeri 69° in 1h33′, Massimo Sacchi 137° in 1h51′ e Simone Baglioni 143 in 1h53′.

“Da parte di tutta l’Evolution Sport Team, viva Premana perché #PremanaNonSiFerma”.