Evolution Sport Team, tris di atleti alla Valmalenco Ultra Trail

Un nuovo week end pieno di soddisfazione per gli atleti

Evolution Sport Team alla Valmalenco Ultra Trail e non solo

CALOLZIOCORTE – Anche l’Evolution Sport Team, venerdì notte, era al via della Valmalenco Ultra Trail, gara di 90 Km con 6000 metri di dislivello positivo che si snoda su tutta l’alta via della Valmalenco.

Alla partenza Andrea Meoli, Manuel Pizzolato e Mario Sala. Un percorso duro che ha visto trionfare il fortissimo valdostano Franco Collè con il tempo di 12h34’04” e Giuditta Turini in 16h04’09”, entrambi per la polisportiva Sant’Orso di Aosta.

I portacolori dell’Evolution Sport Team si sono comportati molto bene: Manuel Pizzolato 13° in 16h25’57”, Mario Sala 35° in 19h28’16”. Gara sfortunata per Andrea Meoli che, mentre era in quarta posizione, al 30° Km cade ed è costretto al ritiro.

Le altre gare

Due gli atleti del sodalizio calolziese che hanno corso la staffetta alla Stralivigno: Alessandro Ganino e Lorenzo Panzeri sono arrivati al 24° posto in 1h47’51”.

Domenica, infine, Cristian Valsecchi ha partecipato al Trail di Torcole in alta Val Brembana giungendo 4° assoluto in 3h39’33”. Il percorso di 27 Km e 2500 metri di dislivello positivo ha visto come vincitore in 3h06’52” Daniel Rondi. Sullo scalino più alto del podio femminile troviamo la lecchese Giuliana Arrigoni in 3h57’21”.