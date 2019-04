Un centinaio di atleti al via dell’edizione 2019 della Passo Valcava Vertical

Fabio Bazzana e Martina Brambilla sbaragliano la concorrenza nel tradizionale appuntamento di Pasquetta

TORRE DE’ BUSI – Mille metri di dislivello positivo in 4,5 chilometri, da Torre de’ Busi fino a Valcava. Come da tradizione, il giorno di Pasquetta si è svolta la Passo Valcava Vertical organizzata dall’Evolution Sport Team.

Un centinaio gli atleti che ieri, lunedì, si sono dati battaglia sulle vecchie mulattiere che uniscono il paese al Passo di Valcava.

La vittoria è andata a Fabio Bazzana (La Recastello) che ha chiuso in 39’27. Secondo posto per Giovanni Zamboni in 39’50” seguito da Simone Paredi in 41’50”. Primo lecchese Lorenzo Beltrami, dei Falchi Lecco, che ha chiuso al 4° posto in 42’28”.

Al femminile la vittoria va in Valsassina grazie a Martina Brambilla (Vam Race di Moggio) che supera tutte le avversarie e chiude in 47’55”. Secondo posto per Daniela Rota in 49’36”, terza Laura Chimenti del Gefo K-Team di Olginate in 55’09”. Ai piedi del podio l’inossidabile lecchese che corre con la maglia della Serim Giuliana Arrigoni (55’17”).

