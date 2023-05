FGI Silver LD, ad Arcore 14° posizione per la Ginnastica Arché

Ultima gara regionale prima delle finali nazionali di Rimini

Ginnastica Arché guadagna la 14esima posizione con le sue quattro ginnaste

ARCORE – Ultima competizione regionale prima delle finali nazionali di Rimini per la squadra Junior+Senior del gruppo agonistico GAF di Ginnastica Archè di Calolziocorte formata da Laura Aldeghi, Marta Bonacina, Anna Bonaiti e Beatrice Longhi: l’appuntamento dello scorso weekend è stato ad Arcore, per il campionato di squadra FGI Silver LD .

Alto il livello della competizione, in cui le quattro ginnaste si sono espresse con determinazione, conquistando la 14^ posizione in una classifica che ha registrato i risultati conseguiti da 40 squadre. Una prestazione promettente in una gara ben condotta che ha fatto emergere ulteriori margini di miglioramento, su cui le ragazze si sono già messe al lavoro negli allenamenti in palestra.

Positiva la valutazione dei tecnici che hanno espresso soddisfazione per il risultato ottenuto grazie al sostegno reciproco: Marta, Anna e Beatrice hanno infatti potuto contare sul supporto di Laura che, reduce da un infortunio, è comunque riuscita a dare il suo contributo in campo gara, confermando lo spirito di squadra che unisce le quattro ginnaste, a loro volta unite a tutte le compagne della rappresentativa con cui l’associazione calolziese parteciperà alle gare che si svolgeranno a Rimini dal 23 giugno al 2 luglio, nell’ambito delle finali nazionali “summer edition” organizzate dalla FGI.