Floorball. A Monte Marenzo la squadra Black Lions Cerveteri Campionesse d’Italia 2024/2025

MONTE MARENZO – Presso il Palazzetto di Monte Marenzo, all’interno del Centro Sportivo Comunale, è stato assegnato il titolo italiano femminile di unihockey/floorball. Le ragazze della squadra Black Lions Cerveteri, guidate dall’allenatore Dario Falchi, si sono laureate Campionesse d’Italia per la stagione 2024/25, conquistando il loro secondo titolo nazionale nella storia.

La finale ha visto coinvolte tre squadre: la corregionale Viking Roma, la locale Centro Lombardia Unihockey e il Centro Lombardia Unihockey, realtà con sede a Cisano Bergamasco che promuove e pratica unihockey/floorball anche a Monte Marenzo.

Le due squadre laziali, con una lunga esperienza alle spalle, si sono contese la vittoria finale in una partita di alto livello. Il Centro Lombardia Unihockey, ufficialmente fondato nel 2024, comprende diverse formazioni, tra cui la squadra femminile e diverse giovanili, oltre a una squadra “senior”. Durante la stagione, le giocatrici prendono parte anche alle competizioni maschili, in quanto il regolamento dell’unihockey/floorball permette la composizione di formazioni miste.

Si tratta infatti di uno sport caratterizzato da un contatto fisico limitato e strettamente regolamentato, che non affatica il fisico e coinvolge in modo equilibrato tutte le parti del corpo. Il gioco si svolge con una stecca in fibra di vetro o carbonio e una leggera pallina di plastica traforata; l’unico ruolo che richiede protezioni è quello del portiere.

I risultati delle partite che hanno assegnato il titolo nazionale:

CLU 2- Viking 11

Viking 5 – Black Lions 14

Black Lions 14 – CLU 5

Le premiazioni si sono svolte alla presenza di Federica Mazzoleni, assessore allo Sport di Cisano Bergamasco, e di Jorgen Olshov, Segretario Generale della Divisione Floorball della Federazione Italiana Hockey. L’arbitro delle partite è stato Alessandro Bonanomi, di Monte Marenzo.

Per informazioni sui corsi di unihockey/floorball, è possibile contattare via email l’indirizzo: floorball.mm@libero.it