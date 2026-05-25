Gabriele Scaioli e Daniela Rota vincono la Corri al Tesoro 2026

Un centinaio di atleti, sabato pomeriggio, hanno partecipato alla gara di corsa in montagna a Carenno

Completano il podio maschile Moreno Bolis (2° in volata) e Dario Rigonelli (3°); al femminile Alessia D’Amico (2^) e Silvia Cattaneo (3^)

CARENNO – Gabriele Scaioli (Team Pasturo) e Daniela Rota (Team Scott) hanno messo il loro sigillo sull’edizione 2026 della Corri al Tesoro, gara di corsa in montagna organizzata sabato 23 maggio a Carenno dall’Asd Evolution Sport Team. Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice ha fatto da cornice al pomeriggio di sport, con un centinaio di concorrenti che si sono sfidati sul tracciato di 14,5 km e circa 900m di ascesa.

Partenza da Carenno, passaggio al GPM del Monte Tesoro con il Sacrario degli Alpini e ritorno in paese percorrendo un pezzo della Dorsale Orobica Lecchese (DOL). Grazie a una bella collaborazione con la Polisportiva Carennese, mentre i circa 100 atleti erano impegnati nella gara, un gruppo di bimbi si è cimentato in una prova sulle strade attorno al centro sportivo del paese.

Primi all’arrivo sono stati Gabriele Scaioli (Team Pasturo) e Daniela Rota (Team Scott), con i tempi rispettivamente di 1h17’58” e di 1h30’46” (restano imbattuti i record di percorso di Lorenzo Beltrami 1h12’24” e di Francesca Rusconi 1h25’27”). Il podio maschile si è completato con Moreno Bolis (Osa Valmadrera) secondo in volata dopo un bel recupero in discesa, terzo Dario Rigonelli (Osa Valmadrera) in 1h18’22”.

Al femminile secondo gradino del podio per Alessia D’Amico dei Falchi Lecco in 1h37’47” e terza Silvia Cattaneo dell’Osa Valmadrera col tempo di 1h52’04”. Sono stati premiati i primi dieci uomini e le prime dieci donne, con premi in denaro per i primi tre delle due categorie.

Grazie anche agli spazi del “Bar Centrale”, il pomeriggio è proseguito con una merenda ristoratrice a base di pane e salamella.

QUI LE CLASSIFICHE ELABORATE DALLA FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI DI LECCO