Ginnastica Archè Asd, un campionato da incorniciare. Pormeli è campionessa europea

Una delegazione della scuola di ginnastica artistica ha preso parte al XXI Campionato Europeo di Fitkid e acro free dance

Eleonora Pormeli con un esercizio perfetto sale sul gradino più alto del podio laureandosi campionessa Europea di 5^ categoria

CALOLZIOCORTE – Si è appena conclusa la bellissima esperienza ungherese per la delegazione di Ginnastica Archè, impegnata a Nagykanizsa dall’1 al 6 novembre per il XXI Campionato Europeo di Fitkid e acro free dance.

Per il livello A le prime a scendere in campo sono Viola Salvetti in 4^ categoria ed Eleonora Pormeli in 5^ categoria, con quest’ultima che agguanta la 3ª posizione assoluta nella finale delle migliori sei atlete Europee.

Ottime le prestazioni sia del duo di 1^ categoria A di Nicole Curmà e Giorgia Sala con l’esercizio “Binary Stars”, sia del duo di 2^ categoria di Eleonora Pormeli e Viola Salvetti. Per il Little Team di 1^ categoria l’esercizio “Malawi ” di Serena Bonesi, Nicole Curmà e Giorgia Sala si classifica tra le prime 9 posizioni.

Per il Big team A di 1^ categoria si esibiscono Serena Bonesi, Nicole Curmà, Giorgia Sala, Alba Amigoni e Lara Colombo, queste ultime alla loro prima esperienza in una competizione Europea, con l’esercizio “Gears machine” che ottiene uno strepitoso e meritatissimo 6° posto.

Per il Big team A di 2^ categoria troviamo lo stupendo “Atlantide ” di Viola Salvetti, Eleonora Pormeli, Michela Mazza, Chiara Mastroddi e Vittoria Figini.

Per il livello BA di 2 categoria 2 Serena Bonesi porta in gara l’energico esercizio “Quimbara’”

Per il livello BB esordio per la più piccola del gruppo Alba Amigoni che in 1^ categoria porta in gara un esercizio preciso e coinvolgente.

Ottimo debutto anche per Lara Colombo in 2^categoria 1.

In 4^ categoria troviamo Michela Mazza con lo splendido esercizio “Stormy sea”

Per il duo di 1^ categoria Serena Bonesi e Giorgia Sala presentano l’energico “New Mexico”. Mentre per il duo di 3^ categoria troviamo Eleonora Iacchetti e Ludovica Ghilardi.

Per il little team BB di 1^ categoria Maddalena Dell’aquila, Anita Loria, Lara Colombo, Sara Gamba portano in pedana il favoloso “Ciuri Ciuri” mentre le compagne di squadra Michela Mazza, Chiara Mastroddi, Sara Riu, Vittoria Figini, Ludovica Ghilardi e Martina Pelaratti si esibiscono con il fantastico “Jumanji” in 2^ categoria.

Ottimo esordio delle ginnaste della valle San Martino nella competizione Europea di Acro Free Dance, dove Eleonora Pormeli con un esercizio perfetto sale sul gradino più alto del podio laureandosi campionessa Europea di 5^ categoria.

La compagna di squadra Nicole Curmà ottiene uno strepitoso 5° posto in 3^ categoria in una gara di altissimo livello tecnico.

Magnifico 4° posto di Eleonora Iachetti ed Eleonora Pormeli nel duo di 3^ categoria.

L’ esercizio di squadra “Affectionate bond” di Martina Pelaratti, Eleonora Pormeli, Ludovica Ghilardi e Nicole Curmà sfiora il podio aggiudicandosi il 4° posto in 2^ categoria.

Le allenatrici sono molto soddisfatte dei risultati ottenuti e soprattutto del clima che si respira in palestra ad ogni allenamento. Le ragazze sono molto unite e si stimolano sempre a migliorare.

Ora siamo già pronte a iniziare una nuova stagione ricca di sfide e conquiste.

Ginnastica Archè è orgogliosa del lavoro svolto dalle Istruttrici Susanna e Simona Toccagni, sostenute dall’aiuto di Eleonora Iachetti, per la dedizione che sempre dimostrano e per come si spendono affinché le atlete si sentano seguite e sostenute nella loro preparazione. Dopo soli pochi anni di esperienza nel Fitkid le ragazze hanno raggiunto ottimi livelli, anche in competizioni internazionali, e la volontà della Ginnastica Archè è quella di continuare su questa strada per dare l’occasione alle atlete di sperimentare questa disciplina che di anno in anno appassiona sempre più atlete.

Il Presidente Gian Pietro Panzeri, complimentandosi con le atlete e le istruttrici per le belle esibizioni proposte al Campionato Europeo, ha voluto sottolineare come i tanti sorrisi e la felicità che traspariva dai volti di tutti testimoniano la serenità e la soddisfazione che l’ambiente sta vivendo e non ha mancato di ringraziare le famiglie per l’importante sostegno e la grande disponibilità nel permettere questa trasferta in terra ungherese.