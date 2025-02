Ginnastica Archè. I risultati delle atlete alle gare FGI Silver LB

Le gare si sono svolte a Cornate d’Adda

Ottimi risultati e un futuro promettente in vista della prossima prova di Specialità

CORNATE D’ADDA (MB) – A Cornate d’Adda, in provincia di Monza e Brianza, le giovani atlete della Ginnastica Archè hanno partecipato alla prova individuale del campionato FGI LB Base.

In gara, per la categoria Allieve 1, si sono impegnate Bolis Sofia e Donghi Ester, mentre per la categoria Allieve 2 hanno gareggiato Belotti Arianna, Bergamini Mia, Cattaneo Anna e Negri Marta.

“Le nostre atlete hanno affrontato la competizione con determinazione, portando a termine una buona gara in modo pulito, brave – continuano dalla società – Sicuramente ci sono delle cose da migliorare ma è stata una buonissima partenza per affrontare al meglio quest’anno sportivo”.

Una menzione speciale a Arianna Belotti e Anna Cattaneo, rispettivamente 4° e 5° classificate, che hanno sfiorato il podio.

Inoltre, presso la palestra di Cornate d’Adda, si sono disputate anche le gare del Campionato individuale FGI Silver LB Avanzato, con Laura Frigerio, Ludovica Panzeri, Giada Crippa, Linda Colosimo, Gisella Pirovano, Ilenia Giannetta, Francesca Borroni e Sara Dossi impegnate nella competizione.

“Ottima prova per le nostre ragazze, che nonostante l’emozione hanno saputo portare a termine la gara senza commettere grossi errori” commentano dalla società.

Nella categoria Allieve 3, Laura ha conquistato il primo posto in classifica generale. Nella categoria Allieve 5, Giada e Linda si sono classificate rispettivamente al primo e secondo posto. Gisella, Ilenia e Ludovica hanno ottenuto il quarto, sesto e decimo posto nelle rispettive categorie. Francesca, nella categoria Junior 2, e Sara, nella categoria Senior 1, hanno entrambe conquistato il secondo posto.

Con una nuova esperienza alle spalle, le atlete sono pronte a tornare in palestra, determinate a perfezionare l’esecuzione degli esercizi e ad arricchire il loro bagaglio tecnico in vista della prima prova di Specialità, che si terrà il 1° e 2 marzo.