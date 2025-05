Ginnastica Archè: i risultati delle giovani atlete in gara a Mariano Comense

13° posto per le ragazze della Ginnastica Archè alla seconda prova del campionato FGI di Serie D

MARIANO COMENSE – Le atlete della Ginnastica Archè di Calolziocorte hanno partecipato alla seconda prova del campionato FGI di Serie D liv. LB che si è tenuta a Mariano Comense.

Le prime scendere in pedana per prime sono le tre più piccole del settore ritmica promozionale con il trio al corpo libero formato da Alessandra Mercurio, Aurora Carenini e Gaia Benedetti. Dopo di loro, Maira Brambilla e Nora Caledano hanno eseguito la prova in coppia cerchi.

La somma dei due esercizi ha fatto ottenere una buona 13^ posizione alla Ginnastica Archè, avendo superato altre venti squadra in gara, con la soddisfazione della allenatrici Elisa Frigerio ed Erica Frigerio.