Ginnastica Arché: ottimi risultati alle prove nazionali di Follonica

Le giovani ginnaste lecchesi protagoniste alla prima tappa di qualificazione all’Europeo

Grande soddisfazione delle allenatrici: “Siamo fiere dei risultati ottenuti”

CALOLZIOCORTE – Ottimi risultati per le giovani atlete della Ginnastica Arché nella prima delle due tappe nazionali, utili all’ammissione all’Europeo, che si è tenuta a Follonica lo scorso weekend.

Per l’individuale: Showdance di 1ª categoria sale sul gradino più alto Michelle Curmà, la più piccola del gruppo. Per il livello BB di 2ªcategoria 1, Alba Amigoni si posiziona al 2° posto, mentre la compagna di squadra Anita Loria ottiene il 4° posto in 2ª categoria 2.

Buona prestazione anche per Chloe Piazza in 3ª categoria, mentre Giorgia Sala ottiene la medaglia d’argento in 4ª categoria. Michela Mazza, reduce da un infortunio, ottiene un bellissimo quarto posto in 5ª categoria. La compagna di squadra Martina Pelaratti, reduce anche lei da uno stop forzato, ottiene un meraviglioso quarto posto in 6ª categoria.

Medaglia di bronzo per Esther Di Perna con l’esercizio “In the end” nella categoria Senior. Buone prestazioni anche per gli esercizi di gruppo: per il duo BB di 1ª categoria Loria-Gamba si classificano al secondo posto con “Hectic time”. In 2ª categoria, Curmà-Sala ottengono il quarto posto, alle loro spalle troviamo Mastroddi-Pelaratti e al sesto posto Mazza-Figini.

Per il Duo di 3ª categoria Di Perna-Iachetti si classifica al terzo posto. Invece, il Little team BB di 1ª categoria al quarto posto troviamo Dell’Aquila-Loria-Gamba e Piazza, e 2ª categoria salgono sul terzo gradino del podio Mastroddi Pelaratti Sala Mazza con l’esercizio “Henne”. Infine in quinta posizione troviamo “Under the Eiffeles tower” di Conti-Ghilardi-Riu.

Per il Big team BB di 1ª categoria Amigoni – Bonesi – Dell’aquila – Gamba- Loria -Piazza con lo strepitoso “Abysses and octopus ” ottengono la medaglia d argento. In 3ª categoria l’esercizio “Tanoura” di Ghilardi – Riu- Sala – Mastroddi – Mazza- Pelaratti si aggiudica il secondo posto.

Per il livello BA in 2ª categoria 1, debutto al quinto posto per Sara Gamba; in 3ª categoria Serena Bonesi ottiene il secondo posto; in 4ª categoria Nicole Curmà si aggiudica la medaglia di bronzo. Debutto nel livello BA anche per Vittoria Figini che, con l’esercizio “Flight of a feather in the wind”, si posiziona al quarto posto, mentre la compagna di squadra Ludovica Ghilardi si classifica al quinto posto. Nella categoria Senior Eleonora Iacchetti sale sul gradino più alto del podio.

Anche nel livello A le atlete hanno portato in gara ottimi esercizi: il duo di 1ª categoria Amigoni – Bonesi ottiene la medaglia d’argento. Mentre il duo Figini-Curmà si classifica al terzo posto. Per il little team Figini-Curmà-Mastroddi si aggiudicano la medaglia d’argento.

Ottimi risultati anche nel campionato Acrofreedance: in 2ª categoria medaglia di bronzo per Maddalena Dell’aquila e primo posto per Alba Amigoni.Per l individuale di 3ª categoria Serena Bonesi sale sul gradino più alto del podio, stessa sorte per la compagna Nicole Curmà in 4ª categoria.

In Freedance di 7ª categoria al terzo posto troviamo Angelica Rossi. Nella categoria Senior Eleonora Iacchetti ottiene il terzo posto, alle sue spalle troviamo Esther di Perna con l’esercizio “Amandoti”. Il duo di 1ª categoria Dell’aquila-Gamba ottiene il secondo posto,come le compagne di squadra di 2ª categoria Curmà-Figini. Il duo di Freedance Ghilardi-Rossi si posiziona al quarto posto in 2ª categoria. L’individuale di Freedance di Bianca Conti ottiene il secondo posto con l’esercizio “Please”.

Medaglia d’argento sia per lo Small group di Conti-Ghilardi-Riu-Rossi con l’esercizio “Take me to the church” sia per il Big team di 2ª categoria di Riu-Mazza-Curmà-Pelaratti-Mastroddi-Figini. Le istruttrici sono molto contente e fiere dei risultati ottenuti. Tutto è reso possibile dal duro lavoro in palestra e grazie al clima positivo.