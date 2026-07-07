Ginnastica Arché protagonista ai Nazionali FGI Silver con 11 finali Top 10 e un bronzo

A Rimini le atlete allenate da Elisa Frigerio, Chiara Gaffuri ed Erica Frigerio raccolgono risultati importanti nelle diverse categorie

CALOLZIOCORTE – Undici finali nella Top 10 nazionale e un bronzo conquistato: è questo il bilancio della partecipazione del settore agonistico di ginnastica ritmica di Ginnastica Arché al Campionato Nazionale FGI Silver, disputato a Rimini nell’ambito della manifestazione Ginnastica in Festa organizzata dalla Federazione Ginnastica d’Italia.

La società torna dalla rassegna tricolore con risultati di rilievo, piazzamenti di prestigio e diverse finali conquistate nelle varie categorie, a conferma del percorso di crescita delle proprie atlete.

A mettersi in evidenza è stata innanzitutto Irene Burini, la più giovane del gruppo, che nella categoria LC2 A1 ha conquistato la medaglia di bronzo alle clavette.

Nella categoria LC2 A2, Gaia Benedetti ha centrato due finali nazionali, chiudendo quarta alla palla e sesta al cerchio. Finale anche per Adele Iencarelli, quinta alle clavette, e per Aurora Carenini, settima nello stesso attrezzo. Alessandra Mercurio ha concluso ottava la finale alle clavette, sfiorando inoltre quella alla palla con l’11° posto, mancato per appena 0.025 punti.

Tra le LC2 A4, Martina Musaraj ha sfiorato la finale al nastro, fermandosi all’11° posto. Nella categoria LC2 A5, Maira Brambilla ha raggiunto la finale alla fune chiudendo ottava, mentre Nora Cadelano è rimasta fuori dalla finale alle clavette per appena 0.050 punti, classificandosi undicesima. Alice Fogliano ha terminato dodicesima alla palla, sfiorando anche lei l’accesso alla finale, mentre Aurela Gjoni non è riuscita a qualificarsi.

Nella categoria LD A3, Agnese Bressi ha conquistato entrambe le finali, chiudendo sesta alle clavette e nona alla palla. Più sfortunata la prova di Emma Bonesi nella LD J2: un problema alla schiena, sopraggiunto durante il primo esercizio alla fune, non le ha consentito di portare a termine la competizione.

Buona anche la prova di Linda Panzeri nella categoria LE J2, capace di conquistare la finale al cerchio e chiudere al sesto posto, riscattando la prestazione dei campionati regionali. Nella LE A5, Elisa Rondalli ha affrontato la gara con determinazione, purtroppo senza poter raggiungere le finali.

Positivo anche il percorso delle squadre. Nell’Insieme LD1, Agnese Bressi, Elisa Rondalli e Maira Brambilla hanno conquistato la finale, terminando al decimo posto. L’Insieme LC1, composto da Alice Fogliano, Aurela Gjoni, Martina Musaraj e Nora Cadelano, ha invece mancato la qualificazione a causa di una distrazione nell’ultima parte dell’esercizio. Nell’Insieme LB, le più giovani Adele Iencarelli, Alessandra Mercurio, Aurora Carenini, Gaia Benedetti e Irene Burini hanno ottenuto il 31° posto su 120 squadre partecipanti.

Al termine della manifestazione, soddisfazione anche per le allenatrici Elisa Frigerio, Chiara Gaffuri ed Erica Frigerio, che hanno accompagnato le ginnaste in questa esperienza nazionale.

“Torniamo da questo Rimini con la valigia piena di soddisfazioni, qualche amaro in bocca, ma soprattutto con un grande spirito di squadra e infiniti abbracci. Brave Gine e forza Arché sempre!”, è il commento conclusivo della società, che archivia così un Campionato Nazionale caratterizzato da undici finali nella Top 10 e da un’importante medaglia di bronzo.