Ginnastica Arché, soddisfazioni nelle gare a Mortara e Castellanza

MORTARA – Nuove soddisfazioni per il gruppo di atleti di Ginnastica Arché che nello scorso weekend è stato impegnato nelle gare Silver LA e LC organizzate dalla FGI a Mortara. I ginnasti dell’associazione calolziese hanno partecipato alle competizioni con grinta e impegno e gli sforzi sono stati ripagati.

Per la prova Silver LA, sabato a Mortara è sceso in campo gara il gruppo mezzani GAM. Nella categoria A1 Ruben Pirovano guadagna il 5° posto, seguito da Martino Amigoni al 7°. In quattordicesima posizione troviamo Gabriele Ghiani. Un caduta al volteggio fa scivolare Yuri Zoia in 24esima posizione.

Nella categoria A2 troviamo Lorenzo Colosimo in settima posizione. Tutta la squadra conduce una gara pulita e inserendo nuovi elementi, da evidenziare il salto al volteggio di Martino che convince i giudici guadagnando un 10 perfetto in esecuzione.

Nella prova Silver LC, sempre a Mortara, domenica sono scesi in campo gara i grandi dell’agonistica GAM. Tutti nella categoria Junior 1, troviamo al primo posto Giorgio Rossi seguito, al secondo posto, dal compagno Angelo Licata , in sesta posizione troviamo Giovanni Dozio.

Ottima per loro la gara, con questa seconda prova si chiude il campionato regionale GAM. Ora i ragazzi si prepareranno per i nazionali di Rimini che li attendono a giugno.

Sesto posto conquistato a Castellanza

Domenica si è svolta a Castellanza la prima prova di Insieme Silver LA2 di ginnastica ritmica. Le ginnaste interessate in questo girone di gara sono state Emma Bonesi e Linda Panzeri. Con un esercizio di coppia eseguito con grinta e grande impegno, le due atlete riescono a conquistare la 6^ posizione su 22 coppie in gara.

Le allenatrici Elisa ed Erica si dichiarano molto soddisfatte del grande miglioramento dimostrato da Emma e Linda in queste ultime gare. Speranzose per le competizioni successive, ginnaste e allenatrici sono pronte a tornare in palestra per gli abitudinari allenamenti.