Risultati delle gare Csen di ritmica e FGI di artistica

Trofeo Farfalle e campionato individuale Silver LC

CALOLZIOCORTE – Weekend ricco di sfide sul fronte delle competizioni per Ginnastica Arché, presente in campo gara su più fronti sia per il settore ritmica, nel Trofeo Farfalle (Csen), sia per il settore artistica, nel campionato individuale Silver LC (FGI). Due giorni decisamente impegnativi per l’associazione sportiva attiva in Valle San Martino nelle discipline della ginnastica.

Per il settore ritmica, sabato 17 aprile, al Trofeo Farfalle le prime a scendere in campo gara sono state le ginnaste del livello Silver 1. In particolare, per la categoria Allieve ha gareggiato Martina Rocchi che ha guadagnato la 16^ posizione alla palla e la 20^ al corpo libero; per la categoria Junior sono scese in pedana Alessia Vinciguerra e Sofia De Smet portando un esercizio in successione, con il quale hanno conquistato il 4° posto.

Successivamente abbiamo viste impegnate le ginnaste del livello Silver 3: Letizia Meoli, per la categoria Allieve, e Maddalena Rotasperti, per la categoria Junior. Letizia ha gareggiato con i suoi esercizi al cerchio e al corpo libero, con i quali ha conquistato rispettivamente il 4° e il 5° posto. Maddalena invece, dopo qualche piccola difficoltà al cerchio, con il quale non riesce ad andare oltre l’11° posto, riesce a riscattarsi molto bene con le clavette arrivando al 4° posto, ad un solo decimo dal podio! Domenica 18 è scesa in pedana l’ultima ginnasta del gruppo, Diana Ihnatchenko, per la categoria Junior nel livello Silver 2. Buone prestazioni per Diana sia al cerchio, con il quale raggiunge il 5° posto, che al corpo libero, 8° posto.

“Grande soddisfazione per queste ginnaste, che speriamo possano continuare al meglio la preparazione in vista delle gare di squadra”.

Alla prova di ginnastica artistica femminile del campionato individuale Silver LC, sabato sono scese in campo gara cinque ginnaste del gruppo Promozionale 9 ore. Anche in questa competizione le ginnaste Archè sono partite dalla trave: purtroppo l’agitazione ha fatto commettere qualche errore alle più piccole del gruppo, Cloe Angelibusi e Elisabetta Longhi, che sono però riuscite a riprendersi continuando la gara con decisione. Le ginnaste più grandi invece, Anna Bonaiti, Beatrice Longhi e Laura Aldeghi, fin dal primo attrezzo si sono distinte grazie ad esercizi puliti, con i quali hanno dimostrato grande solidità e determinazione. Grande risultato, nella categoria Junior 1, per Anna Bonaiti, 13° posto, seguita da Beatrice Longhi, 36° posto, su ben 80 ginnaste. Buon risultato anche per Laura Aldeghi, 33° posto, nella categoria Junior 2. Infine, per la categoria Allieve 3, troviamo Cloe Angelibusi in 35° posizione e Elisabetta Longhi alla 45°.

Ginnaste e tecnici sono già da ora in palestra con la consapevolezza di dover lavorare sulle piccole incertezze riscontrate sui vari attrezzi, per poter migliorare in vista delle prossime competizioni.