Ginnastica artistica, Allievi. Yuri Zoia (Archè) è vice campione nazionale

A Rimini si è svolta la Finale Nazionale Silver LB di Ginnastica Artistica Maschile (GAM)

La società calolziese: “Trasferta entusiasmante, piena di emozioni e piccoli imprevisti”

RIMINI – Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione la Finale Nazionale Silver LB di Ginnastica Artistica Maschile (GAM), che dal 24 al 28 giugno ha animato i padiglioni fieristici di Rimini. In pedana anche gli Allievi 1 e Allievi 2 della Ginnastica Archè di Calolziocorte, protagonisti di una trasferta intensa tra gare individuali e prove di squadra, con risultati incoraggianti e momenti ricchi di emozione.

Nella categoria Allievi 1, hanno rappresentato la società Alessandro Amigoni, Gioele Amigoni e Giacomo Marchioro. Durante le fasi di qualifica, buona la prova complessiva del gruppo, con Gioele Amigoni che riesce a staccare il pass per la finale individuale e chiude in 27ª posizione. Una performance che, pur non portando a un piazzamento di vertice, conferma il lavoro costante e la crescita dell’atleta.

Più affollata e competitiva la gara degli Allievi 2, che ha visto in pedana Martino Amigoni, Gabriele Ghiani, Lorenzo Passoni, Riben Pirovano e Yuri Zoia. È proprio da qui che arrivano le notizie più esaltanti per la sezione: Yuri Zoia centra una finale di altissimo livello e conquista il titolo di vice campione nazionale, sfiorando il gradino più alto del podio per un soffio, appena un decimo di punto. Ottima anche la prestazione di Martino Amigoni, che si piazza in nona posizione, a sua volta a pochi decimi da una medaglia.

Nel concorso a squadre, le due formazioni si sono misurate con determinazione. Gli Allievi 1, privi dell’importante apporto di Nicola Amoroso, hanno affrontato la competizione con un margine di errore ridottissimo. Nonostante l’impegno, la squadra non è riuscita ad accedere alla finale e ha chiuso al 22° posto. Diverso il cammino degli Allievi 2: più rodati, centrano l’obiettivo della finale e, nonostante qualche sbavatura, conquistano un onorevole 11° posto.

“Trasferta entusiasmante, piena di emozioni e piccoli imprevisti” raccontano dalla società. Il clima sugli spalti e tra i compagni rimasti a casa si è rivelato un prezioso alleato: “Il tifo, sia dagli spalti che dai compagni rimasti a casa, è stato il collante della nostra grandissima squadra che continua a lavorare e a sostenersi a vicenda”.

E ora, nessuna pausa: luglio è già tempo di allenamenti estivi. Il gruppo, motivato e coeso, ha già ripreso a lavorare in palestra con lo sguardo rivolto alle prossime sfide.