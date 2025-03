Grande appuntamento con il Floorball a Monte Marenzo

Finale del Campionato Italiano Femminile di floorball

Appuntamento domenica 30 marzo

MONTE MARENZO – Il Centro Sportivo di Monte Marenzo, domenica 30 marzo, ospiterà un evento sportivo di grande rilevanza: le partite che decideranno il titolo nazionale femminile di floorball. La palestra comunale sarà infatti il palcoscenico di questa emozionante competizione.

A fare da “padrone di casa” saranno le atlete del Centro Lombardia Unihockey, un’associazione sportiva nata lo scorso anno e con sede a Cisano Bergamasco, che è attivamente operativa a Monte Marenzo, dove organizza regolarmente attività promozionali e agonistiche di floorball.

A sfidare le padrone di casa ci saranno due squadre provenienti dall’Italia centrale: le Black Lions Cerveteri e le portacolori della Viking Roma. Il titolo italiano sarà assegnato al termine delle tre partite.

Si inizia alle 10 con il match tra Centro Lombardia e Viking, seguito dal “derby” laziale e, infine, dalla sfida tra le lombarde e le ragazze di Cerveteri, che avrà inizio alle 13. La formula scelta è quella del triangolare all’italiana, con gare di sola andata: chi accumula più punti si aggiudica lo “Scudetto”.

L’evento di Monte Marenzo rappresenta uno dei momenti più significativi della stagione del floorball femminile italiano, che ha recentemente visto la Nazionale sfiorare la qualificazione ai Mondiali, in programma in Repubblica Ceca a dicembre.

Inoltre, il movimento sta lavorando attivamente per aumentare il numero di praticanti. Va anche sottolineato che, durante l’intera stagione, le giocatrici si uniscono alle squadre maschili per partecipare ai campionati federali, un’opportunità consentita dal regolamento del floorball.

Il Centro Lombardia Unihockey è attivamente impegnato nel favorire l’aumento delle praticanti e nella diffusione del floorball. Proprio in occasione delle finali, la squadra avrà la possibilità di schierare una giovanissima giocatrice di Monte Marenzo, Giorgia Caliò (classe 2011), e, grazie ai suoi programmi di allenamento nella zona, raccoglie già altre 7 promettenti giovanissime che, pur non avendo ancora l’età per giocare con le squadre maggiori, continuano a crescere e a migliorarsi allenamento dopo allenamento, con l’obiettivo di entrare presto a far parte delle categorie superiori.

“Le porte sono sempre aperte a tutte le bambine e le ragazze che desiderano avvicinarsi al nostro sport” affermano dall’associazione sportiva locale. Infine, per chi desidera assistere dal vivo a una partita di floorball e per chi è curioso di ricevere maggiori informazioni (anche per bambini e ragazzi interessati a provare), l’appuntamento è fissato per domenica 30 marzo presso il Centro sportivo di Monte Marenzo.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 347.9831209