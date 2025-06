Grande partecipazione per il Memorial Candido Cannavò-Daniele Redaelli 2025

In campo 40 squadre appartenenti a 23 società per un totale di 380 giovani calciatori

“Lo sport è la base per trasmettere, e soprattutto far vivere, certi valori ai nostri ragazzi”

MONTE MARENZO – Grandi numeri anche per la 15^ edizione del Memorial Candido Cannavò-Daniele Redaelli sui campi di Monte Marenzo. All’ombra dei monti sorgenti dall’acque si sono sfidate 40 squadre appartenenti a 23 società per un totale di 380 giovani calciatori divisi in 5 categorie dalla classe 2014 a quella del 2019. Alcune squadre erano miste e comprendevano anche bambine.

Soddisfatto Renato Caroli, presidente della Polisportiva Monte Marenzo: “In 24 anni abbiamo mandato 31 calciatori, tra ragazzi e ragazze, alle società professioniste. Sono numeri importanti. Abbiamo sempre degli osservatori di squadre professioniste che seguono il nostro torneo. I principi però sono sempre quelli: i ragazzi devono divertirsi e imparare a fare squadra. Questo gli insegna il gioco della vita”.

Angelo Fontana, dell’area sociale della Polisportiva Monte Marenzo, prosegue: “Uno dei nostri obiettivi è invogliare i nostri giovani a impegnarsi nel volontariato e nelle associazioni perché sono un buon modello educativo. È importante per dare loro dei valori e anche supporto alle famiglie”.

Il sindaco di Monte Marenzo Paola Colombo: “L’importanza delle Società sportive dilettantistiche è fondamentale, nelle grandi città come nei piccoli centri. Per questo devono essere aiutate e non ostacolate con troppi cavilli. Gli alti vertici dello sport devono impegnarsi per questo. Abbiamo un’emergenza educativa che è sotto gli occhi di tutti. Lo sport è la base per trasmettere, e soprattutto far vivere, certi valori ai nostri ragazzi. Il rispetto dell’avversario e il valore di una sconfitta si imparano anche su un campo da calcio o in una palestra. Lì i nostri figli imparano a stare insieme, a condividere uno spogliatoio. Sono tappe che non dovrebbero mancare nella crescita perché aiutano a essere adolescenti, giovani e adulti responsabili e impegnati”.

Don Angelo Roncelli, parroco di Monte Marenzo hanno aggiunto: “Quello che c’è sotto questo manto erboso è della parrocchia ma quello che conta è in superficie: siete voi con la vostra passione per lo sport. Le porte dell’oratorio e i nostri volontari sono sempre pronti a ospitarvi”.

La signora Gigliola Staffelli, madre del dottor Alessandro a cui è intitolato uno dei premi, ha detto: “Ho due figli: uno è quello che vedete a Striscia la Notizia, l’altro era Alessandro e faceva l’odontoiatra. Ripeteva che se nella vita non si fa qualcosa per gli altri, si vive un’esistenza sprecata. Ogni mese curava gratuitamente dei bambini della Bielorussia. Aveva voluto un bar a Sesto San Giovanni per i malati di Alzheimer perché restassero in attività il più possibile. Ho fatto praticare sempre ai miei figli tanti sport per tenerli lontani da droga, delinquenza e violenza. Questo di oggi a Monte Marenzo è un evento importantissimo perché vi aiuta a crescere nel modo migliore”.

Alessandra Gaetani, compagna del giornalista della Gazzetta dello Sport Daniele Redaelli ha concluso portando i saluti di Alessandro Cannavò, figlio dello direttore Candido, che è in Germania per lavoro: “Sono una giornalista sportiva anche io e posso dirvi che lo sport di base è un potente motore per la vostra vita. Voi condividete il campo, lo spogliatoio, il bar. Un gelato o una bibita con chi ha perso vi aiuterà a crescere e a vivere ogni vostra esperienza di vita al meglio. Chi impara a perdere sul campo non diventerà una persona violenta nella vita perché saprà come affrontarle sconfitte”.

La vedova Tiziana Valsecchi Faco di Calolziocorte ha consegnato il premio intitolato a suo marito Fabio destinato al miglior giocatore, mentre Renato Caroli ha consegnato al miglior portiere il premio intitolato a suo padre.

I risultati

Miglior calciatore Christian Clerico, classe, 2015, della squadra Aso Alta Brianza

Miglior portiere Francesco Castelnuovo, classe 2015, della Futura 96

Vince il premio Fair play Daniele Redaelli il presidente della F.I.G.C. Provincia di Lecco Giovanni Colombo

Pulcini 2014 – 1° classificata Cisanese; 2° Futura 96; 3° Casate Merate

Pulcini 2015 – 1° Cisanese; 2° Aso Alta Brianza; 3° San Zeno

Primi calci 2016 – 1° Ac Calolzio; 2° Pol. Futura 96

Primi calci 2017 – 1° U.S. Olginatese; 2° A.C. Valle San Martino