Grandi numeri per un memorial Cannavò-Redaelli nel ricordo di Renato Caroli

In campo 47 squadre per un totale di 470 bambini suddivisi nelle categorie Esordienti, Pulcini, Primi calci

MONTE MARENZO – Grandi numeri per l’edizione numero 16 del Memorial Candido Cannavò-Daniele Redaelli a Monte Marenzo, il primo dopo l’improvvisa scomparsa del presidente Renato Caroli a cui è dedicata questa edizione: si sono iscritte 47 squadre per un totale di 470 bambini suddivisi nelle categorie Esordienti, Pulcini, Primi calci e Piccoli amici. Il presidente viene ricordato dalla frase “Lo sport è vita” sulle maglie dei volontari, da una targa e un ulivo piantato dai figli e dai nipoti all’interno della Polisportiva e soprattutto dai tanti racconti dei presenti.

Il figlio Mattia Caroli è il nuovo presidente: “Prendere il posto di mio padre comporta una sostanziosa responsabilità perché, se il Memorial e le altre attività durante l’anno hanno raggiunto questi numeri, vuol dire che ha lavorato con grande impegno”. Suo fratello Nicolò, invece, ha arbitrato diverse partite e cura la parte operativa della Polisportiva.

Il territorio ha risposto bene anche quest’anno perché: “Si è instaurato un rapporto di fiducia, consolidato negli anni, con i bambini e le loro famiglie. Sanno che qui si assicurano standard di affidabilità e di visibilità per il Memorial. Alle famiglie fa piacere vedere che la nostra struttura mette a disposizione tutti i servizi necessari per rendere il loro soggiorno, e le performance sportive, più confortevoli possibile e questo grazie al lavoro dei nostri affezionati volontari. Ringrazio anche i figli di Renato Caroli per la dedizione e l’impegno” ha detto Angelo Fontana, responsabile dell’area sociale della Polisportiva Monte Marenzo.

Un lavoro di squadra dietro le quinte per un evento sportivo entrato ormai tra gli appuntamenti più attesi di inizio estate. “Monte Marenzo ha puntato sullo sport come veicolo per educare i nostri ragazzi, anche i più piccoli. Un lavoro che viene coltivato pure nelle nostre scuole che hanno un corpo insegnante molto attento. Le Olimpiadi invernali in Lombardia sono entrate nel nostro Istituto e hanno lasciato un’eredità importante nella vita di questi giovani alunni, un bagaglio che li accompagnerà tutta la vita” ha detto la sindaco di Monte Marenzo Paola Colombo.

Il Memorial è dedicato a Candido Cannavò, per 19 anni direttore della Gazzetta dello Sport, e a Daniele Redaelli che ci ha lavorato per 46 anni arrivando a esserne il capo redattore centrale. Due persone che hanno investito sui giovani giornalisti che si sono affacciati in redazione e ne sono diventati prestigiose firme.

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I risultati e i premi

Nel Memorial vengono assegnati premi alla memoria di persone che si sono distinte per il loro impegno come il dottor Alessandro Staffelli, dentista, legato da amicizia a questo territorio, che è sempre corso a prestare aiuto quando un terremoto o un’alluvione creava un’emergenza. Il Premio è stato assegnato alla Cisanese categoria Primi calci e lo ha consegnato la signora Gigliola Staffelli, mamma di Alessandro, che lo ha ricordato dichiarando: “Mio figlio diceva che la vita è inutile se non si fa qualcosa per gli altri”. La signora viene tutti gli anni ed molto amata, i ragazzi chiedono sempre una foto insieme.

Nella categoria Esordienti ha vinto la Cisanese, seconda Grentarcadia, seguita da Oratorio San Filippo Neri e Olginatese Aurora. Nicolò Piazzoni ha vinto la coppa Fair play. Ha giocato nelle Giovanili di Monte Marenzo, ora è l’allenatore della società del San Zeno ma è sempre disponibile ad aiutare la Polisportiva. In questa giornata la Polisportiva ha festeggiato anche Ivan Corti di Monte Marenzo che quest’anno ha vinto le medaglie d’oro, argento e bronzo nella specialità ping pong ai Campionati nazionali estivi organizzati dalla ACSD di Lecco “Oltretutto 97” a Lignano Sabbiadoro.

Una medaglia è andata anche ad altre due ragazze di Monte Marenzo: Viola Salvetti, vice campionessa italiana fitkid e sesta ai Campionati europei, ed Eleonora Pormeli, campionessa italiana e terza in Europa fitkid cat. A. Riguardo al Memorial, la coppa Livio Ravasio è andata alla squadra Monte Marenzo, quarta classificata, ed è stata consegnata dalla sorella Luciana; mentre la coppa Fabio Valsecchi, assegnata alla terza classificata, è andata al San Zeno ed è stata consegnata dalla moglie, la signora Tiziana Sacco, insieme ad alcuni amici e parenti. Alla seconda classificata la coppa Osvaldo Aondi, consegnata dalle figlie Giusi e Ilaria. Si aggiudica il premio Candido Cannavò-Daniele Redaelli l’Oratorio Lecco Alta, consegnato dalla sindaco di Monte Marenzo Paola Colombo. Una targa è andata ad Alessandra Gaetani, compagna di Daniele Redaelli, come ringraziamento per l’impegno e la collaborazione che offre dal 2018 alla Polisportiva per la buona riuscita del Memorial tramite la comunicazione. A fine premiazione i tavoli si sono riempitii di ragazzi che esibivano la loro coppa mentre i genitori cenavano nei tavoli accanto e i volontari preparavano ottime salamelle e altri prodotti locali.

QUI I PREMI DELLA LOTTERIA