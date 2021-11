Grazie a Lorenzo Bassi Monte Marenzo si conferma patria del floorball

Domenica al palazzetto del paese la prima giornata del Campionato Nazionale

Angelo Fontana, amico della Pol. Monte Marenzo: “Sono molto contento per Lorenzo che vede realizzarsi il suo sogno”

MONTE MARENZO – Una grande soddisfazione per Lorenzo Bassi, fondatore 24 anni fa del Floorball di Monte Marenzo, che domenica 21 novembre vedrà disputare la prima giornata del Campionato Nazionale di Floorball nella palestra comunale del paese. A congratularsi con lui è stato Angelo Fontana, responsabile del settore sociale della Polisportiva Monte Marenzo, società amica con cui c’è collaborazione.

“Sono molto contento per Lorenzo che vede realizzarsi il suo sogno. Monte Marenzo sta diventando un punto di riferimento importante in Lombardia per l’Unihockey/Floorball, sport che si ispira all’hockey ma che si gioca senza pattini e con una pallina di plastica traforata al posto del dischetto” ha detto Fontana.

Dopo aver ospitato domenica scorsa la Nazionale Femminile Under 19, ecco che domenica 21 novembre si verificherà un’altra novità assoluta per il nostro territorio: si disputerà la prima giornata del Campionato Nazionale Seniores (campo piccolo, girone Nord). Convergeranno su Monte Marenzo squadre della massima serie provenienti da gran parte del Nord Italia (Real Torino, Ispra Varese, FC Milano, Spartak Milano, Serenissima di Venezia, Geas Sesto San Giovanni). Delle formazioni fanno parte sia ragazzi che ragazze, italiani e stranieri. In molte nazioni estere, infatti, il floorball è tra gli sport nazionali e quindi capita spesso che ragazzi scandinavi, svizzeri, austriaci o cechi che studiano o lavorano in Italia giochino nelle squadre del nostro Paese ai massimi livelli.

Nel corso della giornata di domenica tutte le formazioni disputeranno due partite di 2 tempi da 20 minuti, 3 giocatori contro 3 più i portieri. Al termine del campionato, in primavera, tutte le squadre si saranno incontrate due volte (andata e ritorno) e le prime classificate dei tre gironi nazionali si contenderanno il titolo di Campioni d’Italia Seniores nei Play Off che si svolgeranno nel week-end del 7 e 8 maggio in località ancora da definirsi.

Domenica scenderanno in campo, prestati alla squadra di Ispra Varese, anche alcuni tesserati di Monte Marenzo tra cui Alessandro Bonanomi, promettente sedicenne che già dal 2018 fa parte del giro della Nazionale Maschile Under 19: “E’ l’attività di questo gruppo di appassionati del posto che sta rendendo la nostra una località di eccellenza per il floorball, facilitati dalla presenza delle migliori strutture e sostenuti dall’amministrazione e dai gestori degli impianti sportivi del paese – ha aggiunto Fontana -. Quindi per vedere all’opera alcuni tra i più grandi campioni italiani e conoscere il floorball nella sua veste

più ufficiale, è sufficiente recarsi domenica al palazzetto di Monte Marenzo, con ingresso gratuito, tra le 11 e le 19 (obbligatori mascherina e green pass). Presenzierà anche il

presidente della Federazione Italiana Unihockey Floorball (FIUF) Giorgio Rambaldi“.