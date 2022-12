“I doni ritrovati del Natale”, il saggio di Ginnastica Archè in scena al Palataurus

Il saggio natalizio dell’associazione sportiva calolziese ha richiamato oltre 600 spettatori

CALOLZIOCORTE – “I doni ritrovati del Natale” è il titolo del saggio con cui Ginnastica Archè ha animato la serata dell’antivigilia di Natale al Palataurus di Lecco, alla presenza di un pubblico di oltre seicento persone. Un viaggio alla riscoperta dei piccoli gesti, delle tradizioni e delle esperienze condivise che da sempre accendono la magia del Natale, rappresentati dalle esibizioni coreografiche eseguite da ginnaste e ginnasti dell’associazione sportiva calolziese.

Trattandosi del primo saggio organizzato dopo la “pausa forzata” dovuta all’emergenza sanitaria, l’evento è stato aperto dall’introduzione “Dove eravamo rimasti?” con un’esibizione collettiva di tutti i gruppi, a cui hanno fatto seguito le altre coreografie che hanno rappresentato tutti quei piccoli e grandi “doni ritrovati” che tutti vogliono tornare a rivivere con pienezza: la gioia della vita, viaggiare, giocare sulla neve, i momenti trascorsi in famiglia, i concerti, gli abbracci e tanti altri momenti che ognuno sente la necessità di riscoprire e rivivere dopo un periodo tormentato e difficile come quello trascorso.

Un periodo durante il quale l’attività sportiva dell’associazione non si è fermata e che, anche nel 2022, ha portato grandi soddisfazioni in tutti i settori: molti sono stati, infatti, i risultati di prestigio conseguiti per i gruppi agonistici di ginnastica artistica (femminile e maschile) e di ritmica, che hanno partecipato alle gare nazionali di Federazione organizzate a Rimini sia la scorsa estate che in dicembre, così come per i gruppi Fitkid non sono mancate le conquiste di podi importanti in gare nazionali e internazionali, come il Mondiale che si è svolto in Italia e l’Europeo che ha avuto luogo a dicembre in Ungheria.

Le esibizioni dei vari gruppi, eseguite con emozione ed entusiasmo davanti ad un pubblico caloroso e prodigo di applausi, sono state intervallate dalle performance dei coach dell’associazione Hidamora, che collabora con Ginnastica Archè all’organizzazione di corsi destinati agli adulti e che per l’occasione ha proposto due esibizioni di ballo latino e una dimostrazione del corso di Latin Fitness, invitando a sorpresa in pedana anche gli istruttori Archè che si sono spontaneamente lasciati coinvolgere.

Durante la serata ha avuto inoltre luogo l’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi, il cui ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di nuove attrezzature da utilizzare nei corsi organizzati dall’associazione, le cui attività proseguono anche durante il periodo natalizio per quanto riguarda i settori agonistici, e che riprenderanno a pieno ritmo anche per gli altri settori dopo l’Epifania.

Clicca qui per la lista dei biglietti vincenti.

