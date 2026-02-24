Il floorball nazionale torna a Monte Marenzo: due giorni di Serie A2

Il Centro sportivo comunale ospita un inedito turno interregionale del campionato

Attese squadre da Nord e Centro Italia. Appuntamento sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo

MONTE MARENZO – Il floorball nazionale torna protagonista a Monte Marenzo con un appuntamento di rilievo per il panorama sportivo italiano. Il Centro sportivo comunale ospiterà infatti una due giorni dedicata al campionato nazionale di Serie A2, in programma sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, con la partecipazione di squadre provenienti dal Nord e dal Centro Italia.

A fare gli onori di casa sarà il Centro Lombardia Unihockey, formazione che proprio a Monte Marenzo svolge stabilmente la propria attività di allenamento e che da tempo porta avanti un importante lavoro di formazione dedicato ai più giovani.

L’evento assume un valore particolare anche sotto il profilo sportivo: è infatti la prima volta che, nell’ambito del campionato di Serie A2, si disputa una giornata di carattere interregionale, con il confronto diretto tra squadre del Centro e del Nord Italia. Un passaggio significativo per una disciplina in crescita, che punta ad ampliare la propria base e diffusione sul territorio nazionale.

Tra le squadre attese figurano i Black Lions Roma e gli Evergreen Alligators Ciampino dal Lazio, i veneti Firelions Serenissima, i piemontesi dell’Atlavir Torino e il Geas Sesto San Giovanni. Le partite metteranno in palio punti fondamentali in chiave qualificazione alla fase playoff.

Quasi tutte le sfide in programma saranno inedite a livello di Serie A2: l’unico precedente riguarda l’incontro tra Black Lions Roma e Firelions Serenissima, già disputato nella stagione 2022/2023.

Il campionato di Serie A2 si gioca su campo grande, con sei effettivi per squadra (cinque giocatori di movimento più il portiere), e mantiene una caratteristica distintiva del floorball: si tratta infatti di uno sport misto, con la presenza in campo di atlete e atleti insieme.

L’invito è rivolto non solo agli appassionati, ma anche a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questa disciplina: il Centro sportivo comunale di Monte Marenzo sarà aperto al pubblico per seguire da vicino le partite e vivere le emozioni di uno sport dinamico e in forte crescita.

Il programma delle partite

Sabato 28 febbraio

Ore 15.30 – Centro Lombardia Unihockey / Alligators

Ore 16.45 – Firelions Serenissima / Black Lions Roma

Ore 18.30 – Alligators / Firelions Serenissima

Ore 19.45 – Black Lions Roma / Centro Lombardia Unihockey

Domenica 1 marzo

Ore 9.30 – Alligators / Geas Sesto San Giovanni

Ore 10.45 – Black Lions Roma / Atlavir Torino

Ore 12.30 – Atlavir Torino / Alligators

Ore 13.45 – Geas Sesto San Giovanni / Black Lions Roma