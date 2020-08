Kayak. Che impresa per gli amatori del Ck ’90 di Vercurago

Oltre venti ore di escursione sul Lario

L’impresa per festeggiare il trentennale dell’associazione

VERCURAGO – Fantastica impresa per quattro canoisti del gruppo CK ’90 di Vercurago. Per festeggiare il trentennale dell’associazione hanno effettuato un’escursione lunga novanta chilometri nel Lario.

Felice Farina, Pietro De Angelis, Vittorio Fantato e Luca Martino sono partiti a mezzanotte del 22 agosto dalla sede di Vercurago. Il lungo tragitto li ha portati verso Piona, per poi ridiscendere sul lato occidentale del Lario. Dopo aver fatto sosta a Menaggio, il gruppo di amatori è rientrato verso Vercurago, giungendo alla sede sociale poco dopo le ore 21.00.

“L’idea era quella di festeggiare in modo diverso i trent’anni della nostra associazione. Siccome a me e Pietro piace fare escursioni in notturna, ho deciso di creare questo percorso, ispirato all’anno di fondazione del CK ’90 – ha dichiarato Felice Farina, vice presidente del gruppo sportivo – non è stata una passeggiata, per tutto il tragitto abbiamo avuto il vento contro. Il rientro era previsto per le sette, ma abbiamo tardato un paio d’ore”.

Ad attendere il quartetto in sede c’era un nutrito gruppo di soci, vogliosi di festeggiare gli atleti al rientro dall’impresa.