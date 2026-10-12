Kayak. Che successo per la gara interregionale organizzata dal CK90

Quasi cento atleti al via!

Titolo regionale per il vercuraghese Zucchi

OLGINATE – Diciannove società e quasi un centinaio di atleti hanno partecipato domenica alla Gara Interregionale di Discesa Lunga distanza Olginate-Brivio, prova valida per il Campionato Regionale e appuntamento conclusivo del calendario agonistico regionale per il settore discesa.

La gara è stata organizzata dai membri del CK90, storica società canoistica presente a Vercurago.

Le condizioni idrologiche ottimali hanno permesso lo svolgimento di una gara piacevole e avvincente, con una prima parte del tracciato caratterizzata da passaggi sufficientemente tecnici, capaci di mettere alla prova le abilità e la preparazione degli atleti.

La manifestazione ha rappresentato un’importante occasione di confronto sportivo e di condivisione della passione per la canoa, chiudendo nel migliore dei modi la stagione agonistica regionale della discesa.

A dare ulteriore soddisfazione alla società vercuraghese è stata la prestazione di Alberto Zucchi, atleta di casa. Con la vittoria di questa gara Zucchi ha conquistato il titolo di Campione Regionale nella categoria K1 Master C-D.