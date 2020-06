La Polisportiva Monte Marenzo premia i vincitori del concorso

Domenica 14 giugno, ore 11, al campo sportivo

Il concorso per sopperire all’annullamento del memorial Cannavò

MONTE MARENZO – E’ in programma domenica 14 giugno, alle ore 11 presso il campo sportivo di Monte Marenzo, la premiazione del concorso “Descrivete e colorate come vedete il calcio giovanile” organizzato dall’area sociale della Polisportiva di Monte Marenzo rappresentata da Renato Caroli e Angelo Fontana, rispettivamente Presidente e Responsabile.

Il concorso è stato indetto per sopperire all’annullamento del 12° “Memorial Candido Cannavò e Daniele Redaelli” a causa dell’epidemia di Coronavirus. Diciassette i disegni pervenuti e che hanno espresso in pieno il tema, alcuni sono curati nei minimi particolari e questo farà contente anche le insegnanti dei concorrenti.

Ogni ragazzo riceverà un premio tra i seguenti e verranno assegnati attraverso l’estrazione a sorte:

una maglia delle giovanili del Milan

un pallone di cuoio della serie D

una maglia della U.S. San Francesco 1962 Sabbioni di Crema

un cappellino.

I premi sono stati donati dal signor Umberto Cremonesi, segretario del Trofeo Dossena e amico di Daniele Redaelli, dal sindaco di Monte Marenzo Paola Colombo e dalla Polisportiva. “La Polisportiva ringrazia sentitamente Umberto Cremonesi per la sua generosità e sensibilità verso i più giovani, i ragazzi che hanno aderito e i loro genitori per

l’incitamento a partecipare all’iniziativa”.

Il sindaco Paola Colombo ha dichiarato: “Lo sport si è fermato solo in apparenza, in realtà ha ampliato il suo aspetto di solidarietà mettendo in campo iniziative che sono venute incontro ai ragazzi e alle famiglie”.